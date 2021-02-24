Помогите найти документацию на русском для языка golang.org
Ребята, меня тут попросили найти документацию на русском к языку golang.org. Сам найти не смог - сильно ограничен во времени. Если есть у кого-нибудь информация по любым материалам по языку на русском, прошу сообщить мне в личку. Спасибо.
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Artyom Trishkin:
Ребята, меня тут попросили найти документацию на русском к языку golang.org. Сам найти не смог - сильно ограничен во времени. Если есть у кого-нибудь информация по любым материалам по языку на русском, прошу сообщить мне в личку. Спасибо.
Ребята, меня тут попросили найти документацию на русском к языку golang.org. Сам найти не смог - сильно ограничен во времени. Если есть у кого-нибудь информация по любым материалам по языку на русском, прошу сообщить мне в личку. Спасибо.
https://google.gik-team.com/?q=golang+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
Нашел сайт: Golang Москва
И там есть ссылка на группу:
Golang Москва (Москва, Россия)
- www.meetup.com
Встречи русскоязычного сообщества разработчиков на Go (http://golang.org/). Мы рады видеть всех – от любознательных новичков до маститых профессионалов.Google-группа: golang-ru (https://groups.google.
PapaYozh:
https://google.gik-team.com/?q=golang+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://google.gik-team.com/?q=golang+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
Sergey Golubev:
Нашел сайт: Golang Москва
И там есть ссылка на группу:
Ребят, спасибо большое!
PapaYozh:
https://google.gik-team.com/?q=golang+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://google.gik-team.com/?q=golang+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
Да, весёлый тонкий троллинг. Тоже спасибо - посмеялся над собой :) Я искал по другим запросам. А слона и не заметил :)
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