Помогите найти документацию на русском для языка golang.org

Новый комментарий
 
Ребята, меня тут попросили найти документацию на русском к языку golang.org. Сам найти не смог - сильно ограничен во времени. Если есть у кого-нибудь информация по любым материалам по языку на русском, прошу сообщить мне в личку. Спасибо.
 
Artyom Trishkin:
Ребята, меня тут попросили найти документацию на русском к языку golang.org. Сам найти не смог - сильно ограничен во времени. Если есть у кого-нибудь информация по любым материалам по языку на русском, прошу сообщить мне в личку. Спасибо.

https://google.gik-team.com/?q=golang+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC

 

Нашел сайт: Golang Москва

И там есть ссылка на группу:

https://groups.google.com/g/golang-ru

Golang Москва (Москва, Россия)
Golang Москва (Москва, Россия)
  • www.meetup.com
Встречи русскоязычного сообщества разработчиков на Go (http://golang.org/). Мы рады видеть всех – от любознательных новичков до маститых профессионалов.Google-группа: golang-ru (https://groups.google.
 
PapaYozh:

https://google.gik-team.com/?q=golang+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC

Sergey Golubev:

Нашел сайт: Golang Москва

И там есть ссылка на группу:

https://groups.google.com/g/golang-ru

Ребят, спасибо большое!

 
PapaYozh:

https://google.gik-team.com/?q=golang+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC

Да, весёлый тонкий троллинг. Тоже спасибо - посмеялся над собой :) Я искал по другим запросам. А слона и не заметил :)

Новый комментарий