Что не так с тиковой историей на MetaQuotes-Demo - страница 4
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И ещё непонятка: индикатор от начала 15-го года просчитывается и отрисовывается, а вот если его запустить от 14-го, то в конце года он "зависает". Никаких ошибок, ничего. Просто уже минут 10 "что-то" считает...
Запустил маленький скрипт для проверки тиков на "проблемной" неделе
Никаких проблем, кроме "лишних" тиков не увидел
Добавил в индикатор проверку на лишние тики, запустил и всё-равно на этой неделе происходит зависание. Почему? Не понимаю...
Запустил маленький скрипт для проверки тиков на "проблемной" неделе
Никаких проблем, кроме "лишних" тиков не увидел
Добавил в индикатор проверку на лишние тики, запустил и всё-равно на этой неделе происходит зависание. Почему? Не понимаю...
Попробуйте время убавить на одну миллисекунду
Попробуйте время убавить на одну миллисекунду
Спасибо. Не помогло.
Заколдованная неделя какая-то...
Оказалось, что "зависания" нет.
Но есть непонятный бесконечный цикл... Или что? Пока не знаю как это отловить..
При запуске от 2014.12.01 00:00
Первая неделя 12 свечей, вторая - 8, а вот дальше...
И это ещё не конец!
Чертовщина какая-то...
Получается, что не определяется последний тик ...
Оказалось, что "зависания" нет.
Но есть непонятный бесконечный цикл... Или что? Пока не знаю как это отловить..
При запуске от 2014.12.01 00:00
Первая неделя 12 свечей, вторая - 8, а вот дальше...
И это ещё не конец!
Чертовщина какая-то...
Получается, что не определяется последний тик ...
Скорее всего, неправильное значение tick_size. Но в любом случае исправить легко:
Скорее всего, неправильное значение tick_size. Но в любом случае исправить легко:
Попробовал - не помогло...
Да и по логике i никак не может быть больше
Попробовал - не помогло...
Да и по логике i никак не может быть больше
Может, если tick_size имеет отрицательное значение.
Может, если tick_size имеет отрицательное значение.
Возможно, но у меня есть проверка на этот случай и размер конкретно этого контейнера =
> Тиков в контейнере >>> 625069