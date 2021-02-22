Осцилляторы.
Как в MQL обозначается рост Accelerator oscillator?А падение?
Также как и рост/падение любой функции в математике. Нужно сравнивать два или более значений.
нормируете значения для начала.
потом берете производную или ускорение изменения экстремумов
после ставите фильтр на низкие отклонения и все готово.
...когда в школе прогулял арифметику и начал сразу с вышки))
В осциляторах скорее не рост и падение, а приближение удаление от средней.
цена может идти вверх, а значение осцилятора уменьшаться. Такое явление называется дивергенцией.
Dmitry Fedoseev:
...когда в школе прогулял арифметику и начал сразу с вышки))
...когда в школе прогулял арифметику и начал сразу с вышки))
вот так вот
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