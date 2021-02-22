Осцилляторы.

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Как в MQL обозначается рост Accelerator oscillator?А падение?
 
Aleksandr55777:
Как в MQL обозначается рост Accelerator oscillator?А падение?

Также как и рост/падение любой функции в математике. Нужно сравнивать два или более значений.

 
Aleksandr55777:
Как в MQL обозначается рост Accelerator oscillator?А падение?

нормируете значения для начала.

потом берете производную или ускорение изменения экстремумов 

после ставите фильтр на низкие отклонения и все готово. 

 
...когда в школе прогулял арифметику и начал сразу с вышки))
 
Aleksandr55777:
Как в MQL обозначается рост Accelerator oscillator?А падение?

В осциляторах скорее не рост и падение, а приближение удаление от средней.

цена может идти вверх, а значение осцилятора уменьшаться. Такое явление называется дивергенцией.

 
Dmitry Fedoseev:
...когда в школе прогулял арифметику и начал сразу с вышки))

вот так вот

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