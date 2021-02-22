Статьи в закладки - страница 3
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Я вообще сохраняю всю веб-страницу полностью, и складываю их в отдельную папочку.
Ctrl+P и сохранить как PDF.
Ctrl+P и сохранить как PDF.
в пдф поиск по странице замороченней. если нужно, то тоже в хтмл сохраняю.
а поиск как?
С поиском не заморачивался, сохранённые страницы именную их смыслом, или названием темы.
Операционка сама их ранжирует по алфавиту.
Ctrl+P и сохранить как PDF.
Не знал за Ctrl+P
Попробовал, не понравилось.
Может не сохранять, таблицы, картинки и т.д.
И на стыке страниц PDF может быть обрезка информации.
Прежде чем сохранить, страницу переводил в режим печати
Пример проблемы Ctrl+P
На стыке страниц, есть обрезка. Так же обрезка по ширине контента.
Альбомный режим сохранения, мало чем помогает.
За картинки уже говорил, могут не сохраняться.
Так же в статьях могут быть анимированные гифы.
Не знал за Ctrl+P
В Explorer(давно не открывал) была ещё возможность сохранять - вебархив один файл.
В Mozilla же есть Pocket. Или в portable нет?
Интересует тот случай, если материал удалят из сети, или сдохнет url, информация останется в Pocket или так же потеряется?
Интересно, он только url сохраняет у себя? Или всю html страницу?
Интересует тот случай, если материал удалят из сети, или сдохнет url, информация останется в Pocket или так же потеряется?
Вроде url только