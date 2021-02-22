Статьи в закладки - страница 3

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Roman:
Я вообще сохраняю всю веб-страницу полностью, и складываю их в отдельную папочку.

Ctrl+P и сохранить как PDF.

 
Mikhail Mishanin:

Ctrl+P и сохранить как PDF.

в пдф поиск по странице замороченней. если нужно, то тоже в хтмл сохраняю.

 
Valeriy Yastremskiy:

а поиск как?

С поиском не заморачивался, сохранённые страницы именную их смыслом, или названием темы.
Операционка сама их ранжирует по алфавиту.

 
Mikhail Mishanin:

Ctrl+P и сохранить как PDF.

Не знал за Ctrl+P
Попробовал, не понравилось.
Может не сохранять, таблицы, картинки и т.д.
И на стыке страниц PDF может быть обрезка информации.
Прежде чем сохранить, страницу переводил в режим печати

scr

 

Пример проблемы Ctrl+P
На стыке страниц, есть обрезка. Так же обрезка по ширине контента.
Альбомный режим сохранения, мало чем помогает.
За картинки уже говорил, могут не сохраняться. 
Так же в статьях могут быть анимированные гифы.

scr2

 
Roman:

Не знал за Ctrl+P

В Explorer(давно не открывал) была ещё возможность сохранять - вебархив один файл.

 
Yevhenii Levchenko:

В Mozilla же есть Pocket. Или в portable нет?

Интересно, он только url сохраняет у себя? Или всю html страницу? 
Интересует тот случай, если материал удалят из сети, или сдохнет url, информация останется в Pocket или так же потеряется?
 
Не знаю если на сайтах за банят,  то останутся твои закладки у тебя. Это я считаю хорошо. А банить будут часто если есть яйца. 
 
Roman:
Интересно, он только url сохраняет у себя? Или всю html страницу? 
Интересует тот случай, если материал удалят из сети, или сдохнет url, информация останется в Pocket или так же потеряется?

Вроде url только

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