Бесстрашие – качество, необходимое для успеха на форексе?
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- Петля Мёбиуса
- Почему многие трейдеры проигрывают?
Потому что не хватает смелости закрыться, когда понял, что пошел в убыток.
это не смелости, разума не хватает. )
И на бирже в целом. Трейдер должен не боятся входить в сделки. Потому что часто бывает так, что трейдер видит какой-то паттерн, но ссытся входить в сделку, а потом оказывается, что цена прёт в ту сторону, которую и предсказывал трейдер. Но денег это не приносит ему. Поэтому нужно обязательно входить в любые сделки, которые замечает трейдер, нельзя упускать их.
Ну вот тебе и система верочная: если сцышь - открывайся смело, а коли не сцышь - то ни в коем разе не открывайся.
Ну а еже ли сцышь даже когда сцышь, то дорога тебе одна - на завод! На заводе кто сцыт - тот гибнет!
И на бирже в целом. Трейдер должен не боятся входить в сделки. Потому что часто бывает так, что трейдер видит какой-то паттерн, но ссытся входить в сделку, а потом оказывается, что цена прёт в ту сторону, которую и предсказывал трейдер. Но денег это не приносит ему. Поэтому нужно обязательно входить в любые сделки, которые замечает трейдер, нельзя упускать их.
Ваистену!!!
Бестрашие это качество если хочешь изменить свою жизнь в лучшую сторону, страх это порок бедности но тихой жизни.
всех миллионеров кого я знаю лично все они когда то начинали они просто забыли людской страх перед решением и делали свое дело и становились тем кем хотели стать
но это также может быстро привести к негативным последствиям но это зависит от мыслительной способности человека
если не знать когда нажать тормоза то можно улететь в пропасть
но по статистике вероятности больше изменить все к лучшему
на форексе тема страха тоже имеет место быть но не так то все просто здесь
здесь нужно научиться всему и сохранять баланс между страхом и здравым умом
Бестрашие это качество если хочешь изменить свою жизнь в лучшую сторону, страх это порок бедности но тихой жизни.
всех миллионеров кого я знаю лично все они когда то начинали они просто забыли людской страх перед решением и делали свое дело и становились тем кем хотели стать
но это также может быстро привести к негативным последствиям но это зависит от мыслительной способности человека
если не знать когда нажать тормоза то можно улететь в пропасть
но по статистике вероятности больше изменить все к лучшему
на форексе тема страха тоже имеет место быть но не так то все просто здесь
здесь нужно научиться всему и сохранять баланс между страхом и здравым умом
Жесть.
Сколько надо примеров? Артистов сколько, и сколько успешных, букмекерских игроков сколько, и сколько успешных, и кого больше, разорившихся или успешных. С саблей танк можно победить. Но далеко не всем.
Жесть.
Сколько надо примеров? Артистов сколько, и сколько успешных, букмекерских игроков сколько, и сколько успешных, и кого больше, разорившихся или успешных. С саблей танк можно победить. Но далеко не всем.
Саблей танк нельзя победить, только танкистов в заглохшем танке).
П.с.
Сильнейшие побеждают даже с саблями.
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