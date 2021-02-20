Бесстрашие – качество, необходимое для успеха на форексе?

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 И на бирже в целом. Трейдер должен не боятся входить в сделки. Потому что часто бывает так, что трейдер видит какой-то паттерн, но ссытся входить в сделку, а потом оказывается, что цена прёт в ту сторону, которую и предсказывал трейдер. Но денег это не приносит ему. Поэтому нужно обязательно входить в любые сделки, которые замечает трейдер, нельзя упускать их.
 
Да, слабоумие и отвага!
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Хорош бредить
 
Потому что не хватает смелости закрыться, когда понял, что пошел в убыток.
 
Dmitry Fedoseev:
Потому что не хватает смелости закрыться, когда понял, что пошел в убыток.

это не смелости, разума не хватает. )

 
webgopnik:
 И на бирже в целом. Трейдер должен не боятся входить в сделки. Потому что часто бывает так, что трейдер видит какой-то паттерн, но ссытся входить в сделку, а потом оказывается, что цена прёт в ту сторону, которую и предсказывал трейдер. Но денег это не приносит ему. Поэтому нужно обязательно входить в любые сделки, которые замечает трейдер, нельзя упускать их.

Ну вот тебе и система верочная: если сцышь - открывайся смело, а коли не сцышь - то ни в коем разе не открывайся.

Ну а еже ли сцышь даже когда сцышь, то дорога тебе одна - на завод! На заводе кто сцыт - тот гибнет!

 
webgopnik:
 И на бирже в целом. Трейдер должен не боятся входить в сделки. Потому что часто бывает так, что трейдер видит какой-то паттерн, но ссытся входить в сделку, а потом оказывается, что цена прёт в ту сторону, которую и предсказывал трейдер. Но денег это не приносит ему. Поэтому нужно обязательно входить в любые сделки, которые замечает трейдер, нельзя упускать их.

Ваистену!!!


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Georgiy Merts:

Ваистену!!!


Хах)
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Бестрашие это качество если хочешь изменить свою жизнь в лучшую сторону, страх это порок бедности но тихой жизни.

всех миллионеров кого я знаю лично все они когда то начинали они просто забыли людской страх перед решением и делали свое дело и становились тем кем хотели стать

но это также может быстро привести к негативным последствиям но это зависит от мыслительной способности человека

если не знать когда нажать тормоза то можно улететь в пропасть 

но по статистике вероятности больше изменить все к лучшему

на форексе тема страха тоже имеет место быть но не так то все просто здесь

здесь нужно научиться всему и сохранять баланс между страхом и здравым умом

 
Marat Zeidaliyev:

Бестрашие это качество если хочешь изменить свою жизнь в лучшую сторону, страх это порок бедности но тихой жизни.

всех миллионеров кого я знаю лично все они когда то начинали они просто забыли людской страх перед решением и делали свое дело и становились тем кем хотели стать

но это также может быстро привести к негативным последствиям но это зависит от мыслительной способности человека

если не знать когда нажать тормоза то можно улететь в пропасть 

но по статистике вероятности больше изменить все к лучшему

на форексе тема страха тоже имеет место быть но не так то все просто здесь

здесь нужно научиться всему и сохранять баланс между страхом и здравым умом

Жесть.

Сколько надо примеров? Артистов сколько, и сколько успешных, букмекерских игроков сколько, и сколько успешных, и кого больше, разорившихся или успешных. С саблей танк можно победить. Но далеко не всем.

 
Valeriy Yastremskiy:

Жесть.

Сколько надо примеров? Артистов сколько, и сколько успешных, букмекерских игроков сколько, и сколько успешных, и кого больше, разорившихся или успешных. С саблей танк можно победить. Но далеко не всем.

Саблей танк нельзя победить, только танкистов в заглохшем танке).

П.с.

Сильнейшие побеждают даже с саблями.

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