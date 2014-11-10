Разработчики! Ошибка 10024 (Слишком частые запросы) - страница 3

Скажите, пожалуйста, а в МТ4 сколько в среднем одновременных ордеров успешно отправятся если отправлены с разных потоков в одну и ту же миллисекунду?


Почему при первой попытке одновременного открытия ордеров идут задержки где-то 30 мс (ping 36 ms), а дальше все нормально - по 0 мс
Такое впечатление что какое-то соединение устанавливается при первом OrderSend, как это предотвратить? 

 
Достаточно много.


Продемонстрируйте это с логами и точностью до миллисекунд, пожалуйста. Никаких дополнительных соединений не устанавливается.

 

Хорошо бы и в МТ-5 устранить переодически возникающие большие ( а иногда огромные 3- 5 сек.) задержки.

(море логов в сервисдеск) 

 

Арб.-котировочный алгоритм?
 
Будем разбираться по логам, но не забывайте, что кроме МТ5 сервера есть биржа, которая и подтверждает все заявки.

Именно от нее больше всего зависит время, так как МТ5 сервер является лишь сквозным шлюзом и имеет (грубо говоря) постоянное время пересылки заявок.

 
Попробуйте из терминала устанавливать, модифицировать и удалять ордера "руками".

Но только не один раз, а много 2-3 минуты. 

И вы увидите что вызывает задержки. 

 
Mikalas, что у Вас за манера "секретничать"?

Хотите посекретничать с разработчиками, так общайтесь посредством сервисдека. Вышли в паблик, так пишите о все косяках, которые обнаружили без утайки и недомолвок. Что за манера?

А что же вам не понятно?

Сам терминал вызывает задержки, только то, что я 

говорю, ВСЁ-РАВНО нужно будет проверять. 

 
Сам терминал вызывает задержки, только то, что я 

Кроме терминала есть очень много этапов, на которых принимаются решения. А терминал лишь указывает финальное время получения подтверждений с той стороны.
 
А как Вы определяете что, именно, терминал тормозит?

Попробуйте следать сами, что я написал. 

И увидите... 

