Разработчики! Ошибка 10024 (Слишком частые запросы) - страница 3
Скажите, пожалуйста, а в МТ4 сколько в среднем одновременных ордеров успешно отправятся если отправлены с разных потоков в одну и ту же миллисекунду?
Почему при первой попытке одновременного открытия ордеров идут задержки где-то 30 мс (ping 36 ms), а дальше все нормально - по 0 мс
Такое впечатление что какое-то соединение устанавливается при первом OrderSend, как это предотвратить?
Продемонстрируйте это с логами и точностью до миллисекунд, пожалуйста. Никаких дополнительных соединений не устанавливается.
Хорошо бы и в МТ-5 устранить переодически возникающие большие ( а иногда огромные 3- 5 сек.) задержки.
(море логов в сервисдеск)
Будем разбираться по логам, но не забывайте, что кроме МТ5 сервера есть биржа, которая и подтверждает все заявки.
Именно от нее больше всего зависит время, так как МТ5 сервер является лишь сквозным шлюзом и имеет (грубо говоря) постоянное время пересылки заявок.
Попробуйте из терминала устанавливать, модифицировать и удалять ордера "руками".
Но только не один раз, а много 2-3 минуты.
И вы увидите что вызывает задержки.
Mikalas, что у Вас за манера "секретничать"?
Хотите посекретничать с разработчиками, так общайтесь посредством сервисдека. Вышли в паблик, так пишите о все косяках, которые обнаружили без утайки и недомолвок. Что за манера?
А что же вам не понятно?
Сам терминал вызывает задержки, только то, что я
говорю, ВСЁ-РАВНО нужно будет проверять.
А как Вы определяете что, именно, терминал тормозит?
Попробуйте следать сами, что я написал.
И увидите...