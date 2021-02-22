Тестер бинарных опционов - страница 2
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Не знаю как, но я думаю, что могу взять цену закрытия буфера, чтобы сравнить ее с ценой закрытия следующей пятой свечи, если у меня будет эта информация, я думаю, что закончу ее завтра
О конечном результате напишите
По индексу i, который писали в буфер
Buffer1[i] close[i]
Можно так, работа только на открытии нового бара:
Моя попытка сегодня
мой результат :'(
Моя попытка сегодня
мой результат :'(
Ограничить, чтобы считало только на открытии новой свечи
Далее нужно составить правильную логику
во-первых, @Vitaly Muzichenko, большое спасибо за руководство, вы даже представить себе не можете, насколько я благодарен за то, что у вас есть все самое лучшее для вашего путешествия. Я решил это следующим образом:
во-вторых, работает только по прибывающим стрелкам, осталось только добавить в прошлую историю, вы много сделали для меня и этого было бы достаточно, но эта помощь была бы чем-то отличным
примерно так, но все условия замены if (historical) не действуют
примерно так, но все условия замены if (historical) не действуют
Необходимо использовать скобки { }
if(historical) { ... }
Необходимо использовать скобки { }
да, но то, что я бы сказал, чтобы символизировать только историческое