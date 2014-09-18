Интересное???

В личном профиле есть вкладка "Интересное". На каком основании она формируется? Есть ли возможность влиять на отображаемые там посты? Можно ли её заблокировать? Или назвать по-другому, например "Лажа"?


 
Если не интересно - не заходите.
Это как канал ТВ - не интересно - переключите на другой.
 

Профиль - Сообщения - Друзья - Мышка  - Правая кнопка - Галку убрать

 

 
Somm:

Профиль - Сообщения - Друзья - Мышка  - Правая кнопка - Галку убрать

 

Для интересного это не работает (может только у меня)
 
Точно, не наработает, но нужно. В ленту новостей добавлять друзей, а из интересного - исключать, чьи посты не хочешь видеть.
 

Уберем эту вкладку.

Самим непонятно, что это такое получилось.

