Проблема с сохранением шаблона из советника ChartSaveTemplate нельзя сохранить файл

Всем привет,

Ребята, кто сталкивался с такой проблемой, при команде

      ChartSaveTemplate(0,"BLOCIRATOR.tpl");

 

пишет ошибку 41 00

ошибка сохранения файла,

пробовал по разному и общая папка, и через portable

работает только если записать в папку без пробелов

c:\MT4

например 

Exp4_-_Blockirator_-_nid09.ex4  4 kb
 
 
Добры день. Приложите код или его часть для воспроизведения проблемы. Спасибо
 
alexl:
Добры день. Приложите код или его часть для воспроизведения проблемы. Спасибо

простите, я думал я приложил открытый.

Exp4_-_Blockirator_-_azcut.mq4  2 kb
 
название файла также пробовал и с расширением и без. 
 

Приветствую,

ну как удалось воспроизвести проблему?  

