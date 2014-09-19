Проблема с сохранением шаблона из советника ChartSaveTemplate нельзя сохранить файл
Добры день. Приложите код или его часть для воспроизведения проблемы. Спасибо
alexl:
Добры день. Приложите код или его часть для воспроизведения проблемы. Спасибо
Добры день. Приложите код или его часть для воспроизведения проблемы. Спасибо
простите, я думал я приложил открытый.
Файлы:
название файла также пробовал и с расширением и без.
Приветствую,
ну как удалось воспроизвести проблему?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем привет,
Ребята, кто сталкивался с такой проблемой, при команде
ChartSaveTemplate(0,"BLOCIRATOR.tpl");
пишет ошибку 41 00
ошибка сохранения файла,
пробовал по разному и общая папка, и через portable
работает только если записать в папку без пробелов
c:\MT4
например