Не перетаскиваются символы
Добрый день коллеги! Перестала работать функция перетаскивания какого-либо инструмента нажатой кнопкой мышки. При этом заново переустановил МТ5. Подскажите, пожалуйста как исправить этот недостаток?
На
2021.02.03 06:36:15.296 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2772 started for MetaQuotes Software Corp.
как работало, так и работает, никаких сбоев нет при перетаскивании символа левой клавишей мышки:
На
как работало, так и работает, никаких сбоев нет при перетаскивании символа левой клавишей мышки:
А достоверно так и не понял, что именно Вы пытаетесь сделать.
Вот то, что работает и что делаю я: помещаю мышку в окно "Обзор рынка" над любым символом (валютной парой), нажимаю левую кнопку мышки и не отпуская её перетаскиваю символ на график. График меняет символ на тот, который был перетащен. Видео размещено постом выше.
Нет, у меня не перетаскиваются инструменты в таблице "Обзор рынка". А Графики меняются при перетаскивании левой кнопкой мышки.
Если нужно перетаскивать символы внутри окна "Обзор рынка" - тогда проверьте параметр "Сортировка":
Панель переключения графиков присутствует?
Сделайте и покажите скриншот терминала.
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