Не перетаскиваются символы

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Добрый день коллеги! Перестала работать функция перетаскивания какого-либо инструмента нажатой кнопкой мышки. При этом заново переустановил МТ5. Подскажите, пожалуйста как исправить этот недостаток?
 
Борис Фоменко:
Добрый день коллеги! Перестала работать функция перетаскивания какого-либо инструмента нажатой кнопкой мышки. При этом заново переустановил МТ5. Подскажите, пожалуйста как исправить этот недостаток?

На

2021.02.03 06:36:15.296 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2772 started for MetaQuotes Software Corp.

как работало, так и работает, никаких сбоев нет при перетаскивании символа левой клавишей мышки:


 
Vladimir Karputov:

На

как работало, так и работает, никаких сбоев нет при перетаскивании символа левой клавишей мышки:


Нет, у меня не перетаскиваются инструменты в таблице "Обзор рынка". А Графики меняются при перетаскивании левой кнопкой мышки.
 

А достоверно так и не понял, что именно Вы пытаетесь сделать.

Вот то, что работает и что делаю я: помещаю мышку в окно "Обзор рынка" над любым символом (валютной парой), нажимаю левую кнопку мышки и не отпуская её перетаскиваю символ на график. График меняет символ на тот, который был перетащен. Видео размещено постом выше.

 
Борис Фоменко:
Нет, у меня не перетаскиваются инструменты в таблице "Обзор рынка". А Графики меняются при перетаскивании левой кнопкой мышки.

Если нужно перетаскивать символы внутри окна "Обзор рынка" - тогда проверьте параметр "Сортировка":


 

Панель переключения графиков присутствует?

Сделайте и покажите скриншот терминала.

 
Не могу установить советника на график,все произошло когда скачал нового советника и пытался его установить,все слетело и мои старые советники все исчезли нет в углу смайлика,при перетаскивании советника на график ни чего не происходит он просто не появляется тамВот видите на картинке что осталось от советника одна рамка а в углу смайлик исчез,и что могло повлиять как это все востановить обратно!
 
Нашел в журнале красный кирпич,что то его не пропускает что то ему мешает для установки
 
aleks74god #:
Нашел в журнале красный кирпич,что то его не пропускает что то ему мешает для установки
Обновить терминал до последнего билда
 
Vitaly Muzichenko #:
Обновить терминал до последнего билда
как это сделать?как его обновить?куда надо нажать?
 
aleks74god #:
как это сделать?как его обновить?куда надо нажать?


 

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