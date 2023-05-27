4 причины арендовать VPS для трейдинга - страница 5
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Здравствуйте.
Есть простой MQL4-советник, мониторящий пробитие ценой горизонтальных или трендовых линий.
При пробитии линии прилетает Push или Alert.
При работе на обычном компе или VPS работает замечательно. Но при работе на VPS MQL5 пуши не отправляются, хотя от других
советников, установленных на VPS MQL5 пуши приходят.
В чем может быть проблема, может кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь похожим?
Если у кого-нибудь есть MQL4/5 VPS-подписка, то буду признателен, если он протестирует этот советник на возможность отправки Push с VPS.
Установите советник и бросьте на чарт трендовую или горизонтальную линию, толщиной = 1.
При пробитии линии ценой советник нарисует стрелку, и попытается отправить Push, и установит толщину линии = 2.