Микро счёт

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Всем привет!

Скажите, пожалуйста, а микро счёт не может быть публичным или может? Он не центовый, а именно микро. 

 
Sergei Kobets:

Всем привет!

Скажите, пожалуйста, а микро счёт не может быть публичным или может? Он не центовый, а именно микро. 

центовый - там центы, микро - дает торговать 0,01 лота(1000), мини - 0,1 лота, 10 000, и стандарт - 1 лот, 100 000, микро может быть публичным

 
А у меня его убрали из вкладки "публичные"... 
 
Sergei Kobets:
А у меня его убрали из вкладки "публичные"... 

если просадка есть то убирают

 
либо наоборот, прибыль большая
 
У меня было так: стоял в публичных, как только открыл его в выходной. Потом закрылась первая сделка, она была в плюс. Или даже с открытием торгов - точно не помню, счет переместили в крайнюю вкладку "все счета" 
 
Sergei Kobets:
У меня было так: стоял в публичных, как только открыл его в выходной. Потом закрылась первая сделка, она была в плюс. Или даже с открытием торгов - точно не помню, счет переместили в крайнюю вкладку "все счета" 

Пожалуйста, не игнорируйте пояснения о доступности:


 
Marsel:

Пожалуйста, не игнорируйте пояснения о доступности:


Т. е. он не станет публичным, пока не достигнет определённого уровня в рейтинге?

А когда возможно будет увидеть место в рейтинге? 

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