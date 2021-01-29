Микро счёт
Sergei Kobets:
Всем привет!
Скажите, пожалуйста, а микро счёт не может быть публичным или может? Он не центовый, а именно микро.
центовый - там центы, микро - дает торговать 0,01 лота(1000), мини - 0,1 лота, 10 000, и стандарт - 1 лот, 100 000, микро может быть публичным
А у меня его убрали из вкладки "публичные"...
Sergei Kobets:
А у меня его убрали из вкладки "публичные"...
А у меня его убрали из вкладки "публичные"...
если просадка есть то убирают
либо наоборот, прибыль большая
У меня было так: стоял в публичных, как только открыл его в выходной. Потом закрылась первая сделка, она была в плюс. Или даже с открытием торгов - точно не помню, счет переместили в крайнюю вкладку "все счета"
Sergei Kobets:
У меня было так: стоял в публичных, как только открыл его в выходной. Потом закрылась первая сделка, она была в плюс. Или даже с открытием торгов - точно не помню, счет переместили в крайнюю вкладку "все счета"
У меня было так: стоял в публичных, как только открыл его в выходной. Потом закрылась первая сделка, она была в плюс. Или даже с открытием торгов - точно не помню, счет переместили в крайнюю вкладку "все счета"
Пожалуйста, не игнорируйте пояснения о доступности:
Marsel:
Пожалуйста, не игнорируйте пояснения о доступности:
Т. е. он не станет публичным, пока не достигнет определённого уровня в рейтинге?
А когда возможно будет увидеть место в рейтинге?
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Всем привет!
Скажите, пожалуйста, а микро счёт не может быть публичным или может? Он не центовый, а именно микро.