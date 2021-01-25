Помогите найти индикатор Delta!

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  Всем привет!

Недавно установил себе MT5.Продвинутым не являюсь!
   Мне нужен индикатор Delta,который показывает кто действовал активнее за единицу времени, покупатели или продавцы, кто оказался сильнее.

Этот индикатор активно используется в торговле по VSA на терминале XTick

[Удален]  
margine0587:

  Всем привет!

Недавно установил себе MT5.Продвинутым не являюсь!
   Мне нужен индикатор ,который показывает кто действовал активнее за единицу времени, покупатели или продавцы, кто оказался сильнее.

Этот индикатор активно используется в торговле по VSA на терминале XTick

так в поиске поищите 

Delta 2

 
margine0587:

  Всем привет!

Недавно установил себе MT5.Продвинутым не являюсь!
   Мне нужен индикатор Delta,который показывает кто действовал активнее за единицу времени, покупатели или продавцы, кто оказался сильнее.

Этот индикатор активно используется в торговле по VSA на терминале XTick

https://www.mql5.com/ru/articles/3708


Там внизу статьи есть файлы с индикатором.

Написание биржевых индикаторов с контролем объема на примере индикатора дельты
Написание биржевых индикаторов с контролем объема на примере индикатора дельты
  • www.mql5.com
В статье рассмотрен алгоритм построения биржевых индикаторов на реальных объемах с использованием функций CopyTicks() и CopyTicksRange(). Также приведены особенности построения таких индикаторов и описаны нюансы их работы в реальном времени и в тестере стратегий.
 
Aleksandr Slavskii:

https://www.mql5.com/ru/articles/3708


Там внизу статьи есть файлы с индикатором


Спасибо!

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