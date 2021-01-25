Помогите найти индикатор Delta!
Всем привет!
Недавно установил себе MT5.Продвинутым не являюсь!
Мне нужен индикатор ,который показывает кто действовал активнее за единицу времени, покупатели или продавцы, кто оказался сильнее.
Этот индикатор активно используется в торговле по VSA на терминале XTick
так в поиске поищите
Всем привет!
Недавно установил себе MT5.Продвинутым не являюсь!
Мне нужен индикатор Delta,который показывает кто действовал активнее за единицу времени, покупатели или продавцы, кто оказался сильнее.
Этот индикатор активно используется в торговле по VSA на терминале XTick
https://www.mql5.com/ru/articles/3708
Там внизу статьи есть файлы с индикатором.
- www.mql5.com
https://www.mql5.com/ru/articles/3708
Там внизу статьи есть файлы с индикатором
Спасибо!
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Всем привет!
Недавно установил себе MT5.Продвинутым не являюсь!
Мне нужен индикатор Delta,который показывает кто действовал активнее за единицу времени, покупатели или продавцы, кто оказался сильнее.
Этот индикатор активно используется в торговле по VSA на терминале XTick