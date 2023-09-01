Иероглифы вместо русских букв
Сменить язык терминала
Aleksey Verbin:
Здраствуйте, у меня есть одна проблема.
Вместо русских букв у меня иероглифы. Попробовал изменить региональные настройки, но не помогло. Знаете какие-то рабочие методы?
Изменять нужно язык системы:
Зачем задавать вопрос и давать ответ? У вас же виндоус русский, и, соответственно, язык системы русский по умолчанию. А в meta trader должна быть поддержка юникода.
Aleksandr Morozov:
А в meta trader должна быть поддержка юникода.
А в meta trader должна быть поддержка юникода.
Должна, но нет ее )) В МТ5 есть.
А как данную проблему решить на Mac OS?
MishaFX #:
А как данную проблему решить на Mac OS?
В Mt4 может некорректно отображаться из-за нестандартной локали. Например, если стоит русский язык и регион: Кипр, локаль будет ru_CY. Wine такой не знает и отображает в дефолтной английской локали. Если сменить регион на Россию, то будет корректная локаль ru_RU и терминал корректно запустится с русским.
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Здраствуйте, у меня есть одна проблема.
Вместо русских букв у меня иероглифы. Попробовал изменить региональные настройки, но не помогло. Знаете какие-то рабочие методы?