Иероглифы вместо русских букв

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Здраствуйте, у меня есть одна проблема.

Вместо русских букв у меня иероглифы. Попробовал изменить региональные настройки, но не помогло. Знаете какие-то рабочие методы?

 
Сменить язык терминала
 
Aleksey Verbin:

Здраствуйте, у меня есть одна проблема.

Вместо русских букв у меня иероглифы. Попробовал изменить региональные настройки, но не помогло. Знаете какие-то рабочие методы?

Изменять нужно язык системы:


 
Зачем задавать вопрос и давать ответ? У вас же виндоус русский, и, соответственно, язык системы русский по умолчанию. А в meta trader должна быть поддержка юникода.
 
Aleksandr Morozov:
А в meta trader должна быть поддержка юникода.

Должна, но нет ее )) В МТ5 есть.

 

А как данную проблему решить на Mac OS?

 
MishaFX #:

А как данную проблему решить на Mac OS?

В Mt4 может некорректно отображаться из-за нестандартной локали. Например, если стоит русский язык и регион: Кипр, локаль будет ru_CY. Wine такой не знает и отображает в дефолтной английской локали. Если сменить регион на Россию, то будет корректная локаль ru_RU и терминал корректно запустится с русским.

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