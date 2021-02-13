Самый простой способ посчитать количество знаков после запятой? - страница 3
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Я так понял, без цикла не получится, каким-то простым способом, типа логарифма.
Спасибо.
Я так понял, без цикла не получится, каким-то простым способом, типа логарифма.
к сожалению, не подойдет.
в старших разрядах нули. но в младшем разряде может быть любая цифра. от 1 до 9.
0.02
0.0005
0.00000008
такой вариант, но сочинил на ходу, не проверял с пристрастием
Проверил с пристрастием - косячит мой вариант.
Остальные варианты, которые видел, тоже косячат.
вот верный вариант, учитывающий 15 значащих цифр без учета точки:
Спасибо.
Я так понял, без цикла не получится, каким-то простым способом, типа логарифма.
через логарифм еще дольше.
В предыдущем сообщении самый быстрый и правильный вариант. На моем ноутбуке время выполнения этой функции около 50 наносекунд (20 миллионов раз в секунду)
А что, вычислять логарифм проще и быстрее всего? По мне, так превратить в строку проще и быстрее. Кто-нибудь сравнивал?
через стринг однозначно медленее.
это шутка?
MathLog(10)=2.30
0.02/2.30= 0.00868589
есть, пользуюсь этой функцией для нормализации лотов, и уже не помню сколько лет
0.00002 = 5
0.02 = 2
0.000009 = 6
еще раз напишу - использую для нормализации лота
есть, пользуюсь этой функцией для нормализации лотов, и уже не помню сколько лет
0.00002 = 5
0.02 = 2
0.000009 = 6
еще раз напишу - использую для нормализации лота
У меня аналогично, работает несколько лет
Так у Вас что, число-то с одной значащей цифрой?
да.
типа "минимальное значение изменения цены" или "минимальное значение изменения лота".
есть, пользуюсь этой функцией для нормализации лотов, и уже не помню сколько лет
0.00002 = 5
0.02 = 2
0.000009 = 6
еще раз напишу - использую для нормализации лота
фантастика! кто это придумал? как оно так работает?!)))