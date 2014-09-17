Основы написания советников
- Функция: Как посчитать количество открытых сделок на Хеджевом и Неттинговом счете 1 функцией, без выбора типа счета? РЕШЕНО
- Влияние форекса на здоровье трейдера
- тестовая версия MetaQuotes 1.77
В данной теме хочу раскрыть многим начинающим программистам основные проблемные места при создании советников. Тема будет пополняться публикациями по их готовности.
Мож ванна продырявилась (?), латает, некогда.
почему именно ванна? латал уже?
почему именно ванна? латал уже?
Всё просто:
"... Знаменитое открытие Архимеда - теорема о весе тела, погружённого в жидкость (закон Архимеда):Сила, выталкивающая целиком погружённое тело в жидкость или газ, равна весу жидкости в объёме этого тела ... "
Всё просто:
"... Знаменитое открытие Архимеда - теорема о весе тела, погружённого в жидкость (закон Архимеда):Сила, выталкивающая целиком погружённое тело в жидкость или газ, равна весу жидкости в объёме этого тела ... "
Всё просто:
"... Знаменитое открытие Архимеда - теорема о весе тела, погружённого в жидкость (закон Архимеда):Сила, выталкивающая целиком погружённое тело в жидкость или газ, равна весу жидкости в объёме этого тела ... "
Всё просто:
"... Знаменитое открытие Архимеда - теорема о весе тела, погружённого в жидкость (закон Архимеда):Сила, выталкивающая целиком погружённое тело в жидкость или газ, равна весу жидкости в объёме этого тела ... "
И еще: "Тело плавает, если сила Архимеда уравновешивает силу тяжести тела."
Сейчас уже поздно, все нормальные люди спят.
И еще: "Тело плавает, если сила Архимеда уравновешивает силу тяжести тела."
Сейчас уже поздно, все нормальные люди спят.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования