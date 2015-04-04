Слил свой первый депозит на РЕАЛЕ)))) - страница 2
Во, я не один такой новичег :D частично спас меня трейлинг стоп :В сейчас картина такэ :D
Поздравьте меня! Я пополнил армию начинающих трейдеров, которые слили свой первый депозит. Благо это всего 120$ - не беда, зато мозг зашевелился в поисках ошибок)))
Я так понимаю меня выбила злосчастная политика ЕЦБ (надо же было им так нехило понизить процентную ставку), желание торгануть против тренда (погнался за несколькими пипсами на покупке EUR), ну и конечно же жадность (торговал бы меньшим лотом может и пережил бы это падение)
Может опытные трейдеры дадут какие-нить советы? https://www.mql5.com/ru/signals/54359
Я если не секрет с какого депо начинали? Как я вижу Вас, также как и меня, наказало отсутствие опыта и конечно же жадность :D
500руб на центовом счете 1153 цента :D, сначала придерживался своих требований строго 16 сделок 8 buy и 8 sell по 2 на каждой из 8 пар, но оно что то все перемешалось и запуталось...
Чтобы не сливать депо - надо торговать исключительно советником, причем, желательно, чтобы ТС была отлажена, как минимум, на 100 сделках... А лучше - больше...