Слил свой первый депозит на РЕАЛЕ)))) - страница 2

Новый комментарий
 

Во, я не один такой новичег :D  частично спас меня трейлинг стоп :В сейчас картина такэ :D

Файлы:
Statement.txt  13 kb
 
vitto69:

Во, я не один такой новичег :D  частично спас меня трейлинг стоп :В сейчас картина такэ :D (в прикреплении)

Сообщение очень удобно читать, когда картинки вставлены в сообщение: Форум: как вставить картинку
 
barabashkakvn:
Сообщение очень удобно читать, когда картинки вставлены в сообщение: Форум: как вставить картинку
ясно, исправим, только у вас спойлера нет, картинки 1920 × 1080
 
vitto69:

Во, я не один такой новичег :D  частично спас меня трейлинг стоп :В сейчас картина такэ :D

Я если не секрет с какого депо начинали? Как я вижу Вас, также как и меня, наказало отсутствие опыта и конечно же жадность :D
 
UncleBen:

Поздравьте меня! Я пополнил армию начинающих трейдеров, которые слили свой первый депозит. Благо это всего 120$ - не беда, зато мозг зашевелился в поисках ошибок)))

Я так понимаю меня выбила злосчастная политика ЕЦБ (надо же было им так нехило понизить процентную ставку), желание торгануть против тренда (погнался за несколькими пипсами на покупке EUR), ну и конечно же жадность (торговал бы меньшим лотом может и пережил бы это падение)

Может опытные трейдеры дадут какие-нить советы? https://www.mql5.com/ru/signals/54359

Про ЕЦБ песня старая - уже давно они об этом предупреждали, я так тупо селлил евро. Если торгуешь против тренда, то оценивай риски, где выйдешь в случае убытка. Ну а просадки пересиживать не стоит.
 
UncleBen:
Я если не секрет с какого депо начинали? Как я вижу Вас, также как и меня, наказало отсутствие опыта и конечно же жадность :D
500руб на центовом счете 1153 цента :D, сначала придерживался своих требований строго 16 сделок 8 buy и 8 sell по 2 на каждой из 8 пар, но оно что то все перемешалось и запуталось...
 
vitto69:
500руб на центовом счете 1153 цента :D, сначала придерживался своих требований строго 16 сделок 8 buy и 8 sell по 2 на каждой из 8 пар, но оно что то все перемешалось и запуталось...
:D:D:D
 
UncleBen:

Поздравьте меня! Я пополнил армию начинающих трейдеров, которые слили свой первый депозит. Благо это всего 120$ - не беда, зато мозг зашевелился в поисках ошибок)))

Я так понимаю меня выбила злосчастная политика ЕЦБ (надо же было им так нехило понизить процентную ставку), желание торгануть против тренда (погнался за несколькими пипсами на покупке EUR), ну и конечно же жадность (торговал бы меньшим лотом может и пережил бы это падение)

Может опытные трейдеры дадут какие-нить советы? https://www.mql5.com/ru/signals/54359

не переживай. я свой первый депо 450 американских денег слил за неделю. пока учился игрался на демке, думал что я царь и бог. потом бац и нету депо. сейчас торгую на автомате. пока нехило получается. так что вперед к победе
 
Чтобы не сливать депо - надо торговать исключительно советником, причем, желательно, чтобы ТС была отлажена, как минимум, на 100 сделках... А лучше - больше...
[Удален]  
Laryx:
Чтобы не сливать депо - надо торговать исключительно советником, причем, желательно, чтобы ТС была отлажена, как минимум, на 100 сделках... А лучше - больше...
Нужно торговать - мозгами - извините за выражение, а уж кто ордера расставляет - это дело десятое....
12345
Новый комментарий