Запаздывание OI (открытый интерес) - страница 2
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НЕ нужен.
OnBookEvent срабатывает не только, если произошла сделка.
и ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно в этой фунеции фильтровать символ
Так как в эту функцию "валится" все, что есть в обзоре рынка
Давно уже нет. Подписка "MarketBookAdd" действует в пределах одного графика.
читайте справку внимательней: https://www.mql5.com/ru/docs/event_handlers/onbookevent
если сомневаетесь, проверить просто. откройте 2 графика и на каждый поставьте это:
получите так:
Таймер НЕ нужен.
как лень заново читать тему на 2 строчки, да?
Поясняю. OI в терминале меняется сам по себе, без тиков и без событий в ленте/стакане.
По этому и нужен таймер что бы отследить изменение OI
Давно уже нет. Подписка "MarketBookAdd" действует в пределах одного графика.
читайте справку внимательней: https://www.mql5.com/ru/docs/event_handlers/onbookevent
если сомневаетесь, проверить просто. откройте 2 графика и на каждый поставьте это:
получите так:
Самой-то не смешно?
как лень заново читать тему на 2 строчки, да?
Поясняю. OI в терминале меняется сам по себе, без тиков и без событий в ленте/стакане.
По этому и нужен таймер что бы отследить изменение OI
Полный бред!
Если Вы отслеживаете тики по сделкам, то на каждой итерации тика сделки, нужно просто брать OI
Самой-то не смешно?
Полный бред!
Если Вы отслеживаете тики по сделкам, то на каждой итерации тика сделки, нужно просто брать OI
Может хоть раз проверишь сам себя прежде чем нести эту чушь? )OI в терминале меняется отдельным потоком не связанным ни с тиками, ни с событиями в стакане, ни в ленте.
вот пример работы первого кода.
таймер уловил изменение OI, а тика нет.
И такая ситуация регулярная. И ладно бы тик вообще был, хоть и с запозданием, так бывает что 2-3 раза OI меняется без тиков.
а до следующего абзаца та и не дошел? ) попробуй еще раз, я в тебя верю!
Может хоть раз проверишь сам себя прежде чем нести эту чушь? )OI в терминале меняется отдельным потоком не связанным ни с тиками, ни с событиями в стакане, ни в ленте.
Ты хоть внимательно прочти, то что пишет заказчик!
Нужен софт для отслеживания ленты сделок по каждому тику с указанием изменения ОИ (аналог Time&Sales в платформе Volfix)
Ты хоть внимательно прочти, то что пишет заказчик!
Тебя никто не спрашивал про мои заказы, твое мнение не интересно. Если не можешь дочитать название заказа до конца, не читал задания и не общался с заказчиком, куда лезешь? Не позорься.
Тебя никто не спрашивал про мои заказы, твое мнение не интересно. Если не можешь дочитать название заказа до конца, не читал задания и не общался с заказчиком, куда лезешь? Не позорься.
Свободна
@Andrey Khatimlianskii @Dmitriy Skub
Возможно в терминале и нет синхронизации, но с тем кодом, что
представлен, разве можно вообще о чем-то говорить?
Да, его достаточно для демонстрации проблемы. Зачем доколупываться, если по сути сказать нечего?
Попробуйте еще SYMBOL_TIME_MSC логгировать.