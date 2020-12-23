Ошибка в % доходности - страница 3

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Aleksey Mavrin:

задачка

вначале баланс 100, через месяц 150, ещё через месяц 200

сколько прирост за второй месяц?

100%

 
Vitaly Muzichenko:

100%

Ну а потом ты прибыль 100 снимаешь и делаешь за месяц ещё 100. Сколько % будет за месяц
[Удален]  

тоже решил посчитать проценты - вроде не нравится что так мало процентов, но всё же, правильно всё система считает.

вот общая прибыль за весь период  416 961 

в этом месяце заработал 53% это 166 660 - получается на начало месяца у меня был баланс 250 301.

416 961 - 166 660 = 250 301

166 660 = 53%

прибыль на сегодня 2

прибыль на сегодня

 
Sergey Lobov:
Ну а потом ты прибыль 100 снимаешь и делаешь за месяц ещё 100. Сколько % будет за месяц

100% будет. Это школьная математика и чтобы сосчитать - не нужно быть гением.

Было 300, сняли 200, к концу месяца сделали ещё 50, в итоге 150 = прирост 50%


P.S. Пожалуйста, больше не задавайте мне такие вопросы.

 
Aleksey Mavrin:

задачка

вначале баланс 100, через месяц 150, ещё через месяц 200

сколько прирост за второй месяц?

Где корректность задачи? в каких единицах прирост - %, валюта баланса, эндорфины?

 
SanAlex:

тоже решил посчитать проценты - вроде не нравится что так мало процентов, но всё же, правильно всё система считает.

вот общая прибыль за весь период  416 961 

в этом месяце заработал 53% это 166 660 - получается на начало месяца у меня был баланс 250 301.


вот и скажите 166 660 на что надо поделить чтобы вышло 53% ?

[Удален]  
Aleksey Mavrin:

вот и скажите 166 660 на что надо поделить чтобы вышло 53% ?

166660*100\300301=55.49765

250301 прибавил ещё 50000 начального капитала =  300301

итого получилось 55.5%

 
Vitaly Muzichenko:

100% будет. Это школьная математика и чтобы сосчитать - не нужно быть гением.

Было 300, сняли 200, к концу месяца сделали ещё 50, в итоге 150 = прирост 50%


P.S. Пожалуйста, больше не задавайте мне такие вопросы.

Но вот то к чему я шёл. Нету у меня 100%. Показывает 50%
 
Sergey Lobov:
Но вот то к чему я шёл. Нету у меня 100%. Показывает 50%

то есть у меня на начало декабря было на счету 5000. я заработал за месяц 5181. это больше 100% прибыли. а у меня показывает 56.48%. и мне пытаются ткнуть какое то уравнение в нос что я не прав и прибыль считается не к начальному депозиту за месяц а ко всем средствам которые были у меня на счету. даже если этих денег нет уже . но мы почему то живем вчерашним днем вспоминая о том сколько денег на счету было. бред

[Удален]  
Sergey Lobov:

то есть у меня на начало декабря было на счету 5000. я заработал за месяц 5181. это больше 100% прибыли. а у меня показывает 56.48%. и мне пытаются ткнуть какое то уравнение в нос что я не прав и прибыль считается не к начальному депозиту за месяц а ко всем средствам которые были у меня на счету. даже если этих денег нет уже . но мы почему то живем вчерашним днем вспоминая о том сколько денег на счету было. бред

может у Вас, ещё расчёт не произошёл (заметил - даже если я уже все позиции закрыл, ещё какое-то время, не понятные проценты стоят)

- а у Вас видимо, ещё открытые позиции???  

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