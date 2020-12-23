Ошибка в % доходности - страница 3
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задачка
вначале баланс 100, через месяц 150, ещё через месяц 200
сколько прирост за второй месяц?
100%
100%
тоже решил посчитать проценты - вроде не нравится что так мало процентов, но всё же, правильно всё система считает.
вот общая прибыль за весь период 416 961
в этом месяце заработал 53% это 166 660 - получается на начало месяца у меня был баланс 250 301.
Ну а потом ты прибыль 100 снимаешь и делаешь за месяц ещё 100. Сколько % будет за месяц
100% будет. Это школьная математика и чтобы сосчитать - не нужно быть гением.
Было 300, сняли 200, к концу месяца сделали ещё 50, в итоге 150 = прирост 50%
P.S. Пожалуйста, больше не задавайте мне такие вопросы.
задачка
вначале баланс 100, через месяц 150, ещё через месяц 200
сколько прирост за второй месяц?
Где корректность задачи? в каких единицах прирост - %, валюта баланса, эндорфины?
тоже решил посчитать проценты - вроде не нравится что так мало процентов, но всё же, правильно всё система считает.
вот общая прибыль за весь период 416 961
в этом месяце заработал 53% это 166 660 - получается на начало месяца у меня был баланс 250 301.
вот и скажите 166 660 на что надо поделить чтобы вышло 53% ?
вот и скажите 166 660 на что надо поделить чтобы вышло 53% ?
166660*100\300301=55.49765
250301 прибавил ещё 50000 начального капитала = 300301
итого получилось 55.5%
100% будет. Это школьная математика и чтобы сосчитать - не нужно быть гением.
Было 300, сняли 200, к концу месяца сделали ещё 50, в итоге 150 = прирост 50%
P.S. Пожалуйста, больше не задавайте мне такие вопросы.
Но вот то к чему я шёл. Нету у меня 100%. Показывает 50%
то есть у меня на начало декабря было на счету 5000. я заработал за месяц 5181. это больше 100% прибыли. а у меня показывает 56.48%. и мне пытаются ткнуть какое то уравнение в нос что я не прав и прибыль считается не к начальному депозиту за месяц а ко всем средствам которые были у меня на счету. даже если этих денег нет уже . но мы почему то живем вчерашним днем вспоминая о том сколько денег на счету было. бред
то есть у меня на начало декабря было на счету 5000. я заработал за месяц 5181. это больше 100% прибыли. а у меня показывает 56.48%. и мне пытаются ткнуть какое то уравнение в нос что я не прав и прибыль считается не к начальному депозиту за месяц а ко всем средствам которые были у меня на счету. даже если этих денег нет уже . но мы почему то живем вчерашним днем вспоминая о том сколько денег на счету было. бред
может у Вас, ещё расчёт не произошёл (заметил - даже если я уже все позиции закрыл, ещё какое-то время, не понятные проценты стоят)
- а у Вас видимо, ещё открытые позиции???