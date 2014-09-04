нужен опытный програмист.
Сам делаю нечто подобное, но индикаторов немного больше, стучи в личку
leon2408:
здравствуйте мне мне нужно построить робот автоматической торговли на
робот основан на точном касание двух скильзяших средних, стохастике и
робот должен работать во всех тайм фреймах синхрона. более подробную информацию вишлю на скайп или почту...
здравствуйте мне мне нужно построить робот автоматической торговли на
робот основан на точном касание двух скильзяших средних, стохастике и
робот должен работать во всех тайм фреймах синхрона. более подробную информацию вишлю на скайп или почту...
Привет! Сделаю быстро, качественно и дешёво!!!
Husanboy:
Сделаю быстро, качественно и дешёво!!!
Сделаю быстро, качественно и дешёво!!!
Осталось добавить вторую фразу: "Зачеркните ненужное слово".
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
робот основан на точном касание двух скильзяших средних, стохастике и
робот должен работать во всех тайм фреймах синхрона. более подробную информацию вишлю на скайп или почту...