нужен опытный програмист.

Новый комментарий
 
здравствуйте мне мне нужно построить робот автоматической торговли на
робот основан на точном касание двух скильзяших средних, стохастике и
робот должен работать во всех тайм фреймах синхрона. более подробную информацию вишлю на скайп или почту...
 
leon2408:
здравствуйте мне мне нужно построить робот автоматической торговли на
робот основан на точном касание двух скильзяших средних, стохастике и
робот должен работать во всех тайм фреймах синхрона. более подробную информацию вишлю на скайп или почту...
см. Фриланс
 

Сам делаю нечто подобное, но индикаторов немного больше, стучи в личку

[Удален]  
leon2408:
здравствуйте мне мне нужно построить робот автоматической торговли на
робот основан на точном касание двух скильзяших средних, стохастике и
робот должен работать во всех тайм фреймах синхрона. более подробную информацию вишлю на скайп или почту...

Привет! Сделаю быстро, качественно и дешёво!!!


 
Husanboy:

 Сделаю быстро, качественно и дешёво!!!

 

Осталось добавить вторую фразу: "Зачеркните ненужное слово".

 
Новый комментарий