Нужен Алерт на плавающую прибыль
Такая ситуация, нужно, что бы прилетал на тел Алерт о том что плавающая прибыль достигла определенного значения ( не просадка, а именно плюсовой баланс, - к примеру отправить Алерт при достижении 1200 )
kellkinel2:
Такая ситуация, нужно, что бы прилетал на тел Алерт о том что плавающая прибыль достигла определенного значения ( не просадка, а именно плюсовой баланс, - к примеру отправить Алерт при достижении 1200 )
Такая ситуация, нужно, что бы прилетал на тел Алерт о том что плавающая прибыль достигла определенного значения ( не просадка, а именно плюсовой баланс, - к примеру отправить Алерт при достижении 1200 )
Ну это всего две строчки кода:
if (AccountEquity() - AccountBalance() > 1200.00) SendNotification("Бла-бла-бла");
Ihor Herasko:Не баланс, а плавающая прибыль(средства)
Ну это всего две строчки кода:
kellkinel2:
Не баланс, а плавающая прибыль(средства)
Не баланс, а плавающая прибыль(средства)
Да, там так и написано.
Ihor Herasko:Спасибо, попробую
Да, там так и написано.
Ihor Herasko:Создал скрипт из двух этих строк, кинул на график, не работает((
Да, там так и написано.
kellkinel2:
Создал скрипт из двух этих строк, кинул на график, не работает((
Создал скрипт из двух этих строк, кинул на график, не работает((
Остальные строки скрипта можете написать сами, либо заказать за плату, либо забыть об этой теме насовсем... ну, или пока не научитесь понимать.
Алексей Тарабанов:Ахрененный у вас подход к клиенту((
Остальные строки скрипта можете написать сами, либо заказать за плату, либо забыть об этой теме насовсем... ну, или пока не научитесь понимать.
kellkinel2:
Ахрененный у вас подход к клиенту((
Ахрененный у вас подход к клиенту((
К чьему клиенту?
kellkinel2:создай индикатор из этих 2-х строк
Создал скрипт из двух этих строк, кинул на график, не работает((
Создал скрипт из двух этих строк, кинул на график, не работает((
kellkinel2:
Ахрененный у вас подход к клиенту((
Ахрененный у вас подход к клиенту((
kellkinel2:
Создал скрипт из двух этих строк, кинул на график, не работает((
Создал скрипт из двух этих строк, кинул на график, не работает((
скрипт не работает вечно, кинули, скрипт один раз исполнился и выгрузился, нужен советник.
И здесь форум равноправных, клиентов здесь нет)))
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