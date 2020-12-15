Нужен Алерт на плавающую прибыль

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Такая ситуация, нужно, что бы прилетал на тел Алерт о том что плавающая прибыль достигла определенного значения ( не просадка, а именно плюсовой баланс, - к примеру отправить Алерт при достижении 1200 )
 
kellkinel2:
Такая ситуация, нужно, что бы прилетал на тел Алерт о том что плавающая прибыль достигла определенного значения ( не просадка, а именно плюсовой баланс, - к примеру отправить Алерт при достижении 1200 )

Ну это всего две строчки кода:

if (AccountEquity() - AccountBalance() > 1200.00)
   SendNotification("Бла-бла-бла");
 
Ihor Herasko:

Ну это всего две строчки кода:

Не баланс, а плавающая прибыль(средства)
 
kellkinel2:
Не баланс, а плавающая прибыль(средства)

Да, там так и написано.

 
Ihor Herasko:

Да, там так и написано.

Спасибо, попробую
 
Ihor Herasko:

Да, там так и написано.

Создал скрипт из двух этих строк, кинул на график, не работает((
 
kellkinel2:
Создал скрипт из двух этих строк, кинул на график, не работает((

Остальные строки скрипта можете написать сами, либо заказать за плату, либо забыть об этой теме насовсем... ну, или пока не научитесь понимать. 

 
Алексей Тарабанов:

Остальные строки скрипта можете написать сами, либо заказать за плату, либо забыть об этой теме насовсем... ну, или пока не научитесь понимать. 

Ахрененный у вас подход к клиенту((
 
kellkinel2:
Ахрененный у вас подход к клиенту((

К чьему клиенту? 

 
kellkinel2:
Создал скрипт из двух этих строк, кинул на график, не работает((
создай индикатор из этих 2-х строк
kellkinel2:
Ахрененный у вас подход к клиенту((
 
kellkinel2:
Создал скрипт из двух этих строк, кинул на график, не работает((

скрипт не работает вечно, кинули, скрипт один раз исполнился и выгрузился, нужен советник. 

И здесь форум равноправных, клиентов здесь нет)))

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