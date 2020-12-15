Учет ордеров - страница 3
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по тикету - самое надежное решение
но зависит от стратегии
Ну да, зависит, если часть ордера закрыть то тикет поменяется
А вот это действительно простое решение! Пожалуй стоит попробовать...
Самое интересное, что это решение было воплощено в коде еще на первой странице. Но почему-то попробовать его Вы не захотели. Там структура - тот же двумерный массив. Но зачем он нужен, если проще обойтись одномерным?
Ну да, зависит, если часть ордера закрыть то тикет поменяется
После частичного закрытия ордера его можно найти в истории счета. Остаток от ордера все равно будет указывать на родительский ордер в комментарии.
а если проверить?
Проверяем, не работает:
Ордер 585690720 (больший тикет) имеет меньшее время открытия, чем ордер 585639412 (меньший тикет).
Предположение о том, что возрастание тикета соответствует возрастанию времени оказывается неправильным в некоторых специфических случаях.
Проверяем, не работает:
Предположение о том, что возрастание тикета соответствует возрастанию времени оказывается неправильным в некоторых специфических случаях.
проверять нужно код в работе,
речи о тикетах в нем нет
проверять нужно код в работе,
речи о тикетах в нем нет
Проверено, не работает:
0 09:39:39.228 Test AUDUSD,H1: #585690720 2020.12.10 12:50:16 buy 0.09 GBPUSD 1.33067 1.26703 1.34194 1.33737 0.00 -0.74 60.30 0
0 09:39:39.228 Test AUDUSD,H1: #585639546 2020.12.11 20:32:36 sell 0.10 USDCAD 1.27689 1.28202 1.27125 1.27482 0.00 -0.45 16.24 0
0 09:39:39.228 Test AUDUSD,H1: #585639412 2020.12.11 20:30:50 buy 0.10 NZDUSD 0.70801 0.70270 0.71078 0.70998 0.00 -0.20 19.70 0
Проверено, не работает:
0 09:39:39.228 Test AUDUSD,H1: #585690720 2020.12.10 12:50:16 buy 0.09 GBPUSD 1.33067 1.26703 1.34194 1.33737 0.00 -0.74 60.30 0
0 09:39:39.228 Test AUDUSD,H1: #585639546 2020.12.11 20:32:36 sell 0.10 USDCAD 1.27689 1.28202 1.27125 1.27482 0.00 -0.45 16.24 0
0 09:39:39.228 Test AUDUSD,H1: #585639412 2020.12.11 20:30:50 buy 0.10 NZDUSD 0.70801 0.70270 0.71078 0.70998 0.00 -0.20 19.70 0
У Вас три ордера
Ищем пять кажись
У Вас три ордера
Ищем пять кажись
Хотите сказать, что значение переменной
играет важную роль? То есть в нее ничего другого, кроме как 5, записать нельзя? Я вот поставил 3 и именно поэтому весь алгоритм рухнул?
Напоминаю, приведенный код опирается на предположение о том, что список рабочих ордеров отсортирован по возрастанию времени. На самом же деле он отсортирован по возрастанию тикетов. Вот здесь я уже указал, что предположение о корреляции между тикетами и временем неправильное.
Проверяем, не работает:
Ордер 585690720 (больший тикет) имеет меньшее время открытия, чем ордер 585639412 (меньший тикет).
Предположение о том, что возрастание тикета соответствует возрастанию времени оказывается неправильным в некоторых специфических случаях.
Подскажите в каких случаях так получается? Новость для меня.
Я последний тоже всегда искал просто по порядку в списке с конца.
Подскажите в каких случаях так получается? Новость для меня.
Я последний тоже всегда искал просто по порядку в списке с конца.
Отложка, выставленная раньше, сработала позже.