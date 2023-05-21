Как я могу вернуть деньги за купленный не работающий продукт ?

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Как я могу вернуть деньги за купленный неработающий продукт ?
Файлы:
iufegd_q797sk_x209o.png  123 kb
 
50270694:
Как я могу вернуть деньги за купленный неработающий продукт ?
может на демке не работает? Что за продукт, название
 
Aleksandr Morozov:
может на демке не работает? Что за продукт, название

Название продуктов с маркета здесь на форуме писать нельзя. В личке только. Зачеркнут или бан на денек если в рекламе заподозрят.

 
50270694:
Как я могу вернуть деньги за купленный неработающий продукт ?
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В любом случае стоит написать автору. Вдруг он исправит ошибку, подскажет, что сделать. И непонятно, в чём именно заключается неработоспособность продукта.
[Удален]  
50270694:
Как я могу вернуть деньги за купленный неработающий продукт ?

а на демо, он наверное и не будет работать 

а так в тестере пробная работает 

Снимок.PNG

 
50270694:
Как я могу вернуть деньги за купленный неработающий продукт ?
Вместо вернуть надо подумать о доплате за науку
 
Aleksandr Morozov #:
может на демке не работает? Что за продукт, название
ну во первых на картинке видно название.
а во вторых, там -55&$ на eurchf , млжет это "не работает"
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