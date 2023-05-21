Как я могу вернуть деньги за купленный не работающий продукт ?
Как я могу вернуть деньги за купленный неработающий продукт ?
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50270694:может на демке не работает? Что за продукт, название
Как я могу вернуть деньги за купленный неработающий продукт ?
Как я могу вернуть деньги за купленный неработающий продукт ?
Aleksandr Morozov:
может на демке не работает? Что за продукт, название
может на демке не работает? Что за продукт, название
Название продуктов с маркета здесь на форуме писать нельзя. В личке только. Зачеркнут или бан на денек если в рекламе заподозрят.
50270694:Правила пользования сервисом "Маркет"
Как я могу вернуть деньги за купленный неработающий продукт ?
Как я могу вернуть деньги за купленный неработающий продукт ?
Правила покупки торговых роботов, индикаторов, книг и журналов в MetaTrader Market
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Раздел "Маркет" на сайте mql5.com предназначен для безопасной покупки и продажи программ на языке MQL5/MQL4, называемых в дальнейшем Продуктами. Сервис "Маркет" доступен только зарегистрированному пользователю сайта mql5.com, принявшему условия Соглашения об использовании сервиса "Маркет" и достигшего 18 летнего возраста. Продавать Продукты...
В любом случае стоит написать автору. Вдруг он исправит ошибку, подскажет, что сделать. И непонятно, в чём именно заключается неработоспособность продукта.
50270694:Вместо вернуть надо подумать о доплате за науку
Как я могу вернуть деньги за купленный неработающий продукт ?
Как я могу вернуть деньги за купленный неработающий продукт ?
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