Индикаторы: Индикатор экстремумов по Вильямсу - страница 2
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Если можно, выкладывайте с кодом скрин индикатора, а то вдруг интересный :)
TrendMaxMinChartLight_2.mq4 Зигзаги
TrendMaxMin.mq4 по краям хайлоу и опенклоз
TrendMaxMin_2.mq4 по краям хайлоу 1 и 2го порядка
TrendMaxMinChartLight_2.mq4 Зигзаги
TrendMaxMin.mq4 по краям хайлоу и опенклоз
TrendMaxMin_2.mq4 по краям хайлоу 1 и 2го порядка
Ага, спасибо! Не интересны :)