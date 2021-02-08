Индикаторы: Индикатор экстремумов по Вильямсу - страница 2

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Vitaly Muzichenko:

Если можно, выкладывайте с кодом скрин индикатора, а то вдруг интересный :)

TrendMaxMinChartLight_2.mq4 Зигзаги

TrendMaxMinChartLight_2.mq4

TrendMaxMin.mq4 по краям хайлоу и опенклоз

TrendMaxMin.mq4

TrendMaxMin_2.mq4 по краям хайлоу 1 и 2го порядка

TrendMaxMin2.mq4

 
Valeriy Yastremskiy:

TrendMaxMinChartLight_2.mq4 Зигзаги

TrendMaxMin.mq4 по краям хайлоу и опенклоз

TrendMaxMin_2.mq4 по краям хайлоу 1 и 2го порядка


Ага, спасибо! Не интересны :)

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