i7 32Гб и Pentium 2Гб - почти одинаковый PR
Для интереса поставил тестер на слабую машинку с мизерной памятью и вот посчитанный PR. i7 32Гб и Pentium 2Гб - почти одинаковый PR
Почему?
Вероятно, кроме тестера активно работает что-то ещё? Максимальный PR для i7-3770K без разгона сейчас в районе 160.
Будем разбираться.
Но возможно первый под нагрузкой фоновой находится
Будем разбираться.
Но возможно первый под нагрузкой фоновой находится
Последнюю неделю-две рейтинг агентов сильно скачет. Если раньше был 180, то сейчас от 116 до 130
при работе на компьютере ничего не менялось: ни ресурсоемкие игры, ни тяжелые расчёты - ничего этого не запускалось: то есть влияние "занятости" HDD нет. Даже когда работают все шесть агентов (при максимально тяжелых задачах) память остается примерно 10 Гб. Обновления на WIndows 10 ставятся автоматически - ничего не пропускается.
Агенты установлены на SSD, сама операционная система - на HDD.
Система и терминал:
MetaTrader 5 x64 build 2691 started for MetaQuotes Software Corp. Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz, 24 / 31 Gb memory, 1663 / 1861 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Добавлено: после написания предыдущего поста я запустил агентов (вчера вечером я их отключил) - после запуска ни одной задачи не было просчитано
но в профиле резко вырос PR агентов:
Вероятно, кроме тестера активно работает что-то ещё? Максимальный PR для i7-3770K без разгона сейчас в районе 160.
Все верно, там сервер расчетов.
Было бы здорово регулировать приоритет агентов, днем средний и ночью максимальный.
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Для интереса поставил тестер на слабую машинку с мизерной памятью и вот посчитанный PR. i7 32Гб и Pentium 2Гб - почти одинаковый PR
Почему?