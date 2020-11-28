i7 32Гб и Pentium 2Гб - почти одинаковый PR

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Для интереса поставил тестер на слабую машинку с мизерной памятью и вот посчитанный PR. i7 32Гб и Pentium 2Гб - почти одинаковый PR

странный PR

Почему?

 
1Serg:

Для интереса поставил тестер на слабую машинку с мизерной памятью и вот посчитанный PR. i7 32Гб и Pentium 2Гб - почти одинаковый PR

Почему?

Вероятно, кроме тестера активно работает что-то ещё? Максимальный PR для i7-3770K без разгона сейчас в районе 160.

 

Будем разбираться.

Но возможно первый под нагрузкой фоновой находится

 
Renat Fatkhullin:

Будем разбираться.

Но возможно первый под нагрузкой фоновой находится

Последнюю неделю-две рейтинг агентов сильно скачет. Если раньше был 180, то сейчас от 116 до 130

агетны

при работе на компьютере ничего не менялось: ни ресурсоемкие игры, ни тяжелые расчёты - ничего этого не запускалось: то есть влияние "занятости" HDD нет. Даже когда работают все шесть агентов (при максимально тяжелых задачах) память остается примерно 10 Гб. Обновления на WIndows 10 ставятся автоматически - ничего не пропускается. 

Агенты установлены на SSD, сама операционная система - на HDD. 

Система и терминал:

MetaTrader 5 x64 build 2691 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 24 / 31 Gb memory, 1663 / 1861 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075


 

Добавлено: после написания предыдущего поста я запустил агентов (вчера вечером я их отключил) - после запуска ни одной задачи не было просчитано

но в профиле резко вырос PR агентов:

 
Andrey Sharov:

Вероятно, кроме тестера активно работает что-то ещё? Максимальный PR для i7-3770K без разгона сейчас в районе 160.

Все верно, там сервер расчетов.

Было бы здорово регулировать приоритет агентов, днем средний и ночью максимальный.

 
Билд 2715. Вчера и сегодня PR снова упал до 151 (позавчера подымался до 174). Отчета система так сильно меняет PR? (диск и процессор не были нагружены другими процессами и программами).
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