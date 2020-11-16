индикатор

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Ребята помогите установить индикатор
 
tatkost:
Ребята помогите установить индикатор

После скачивания файла EX4 или EX5 скопируйте его в каталог установки вашей торговой платформы:

  • [каталог установки]\MQL5\Experts — если это советник
  • [каталог установки]\MQL5\Indicators — если это индикатор
  • [каталог установки]\MQL5\Scripts — если это скрипт

Включите авто-торговлю в платформе и запустите программу из "Навигатора":


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