индикатор
Ребята помогите установить индикатор
tatkost:
Ребята помогите установить индикатор
Ребята помогите установить индикатор
После скачивания файла EX4 или EX5 скопируйте его в каталог установки вашей торговой платформы:
- [каталог установки]\MQL5\Experts — если это советник
- [каталог установки]\MQL5\Indicators — если это индикатор
- [каталог установки]\MQL5\Scripts — если это скрипт
Включите авто-торговлю в платформе и запустите программу из "Навигатора":
Вы упускаете торговые возможности:
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