Прошу помочь наладить советника. В двух строках неполадки. Помогите пожалуйста.
"Какие то" это какие?
Судя по коду, скорее всего компилируется нормально, но ордера не выставляет из--за ошибочных stop-loss или take-profit.
KAV AVK:
Прошу помочь слепому котенку в этих делах =) Тут в 2х строках какие то неполадки ->
//+------------------------------------------------------------------+ //| KAV AVK.mq4 | //| Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict input double lot = 0.01; //---input double koef = 1.5; input int SL = 500; input int TP = 500; double dl; double a; int X = 0; double S = 0.0000; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- a=lot; //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- int ticket; S=Open[0]; Sleep(1000); if(OrdersTotal() == 0 && X==1) { if(Close[0]>dl) { //---lot=a; } X=0; } if(OrdersTotal() == 0 && X==2) { if(Close[0]<dl) { //---lot=a; } X=0; } if(OrdersTotal() == 0 && Close[0]>S && Close[1]>Open[1]) { dl=Close[0]; ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,3,Ask-SL*Point,Ask+TP*Point,"",14774,0,Blue); //---lot=lot*koef; X=1; } if(OrdersTotal() == 0 && Close[0]<S && Close[1]<Open[1]) { dl=Close[0]; ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,Bid,3,Bid+SL*Point,Bid-TP*Point,"",14774,0,Red); //---lot=lot*koef; X=2; } } //+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
Green_2.PNG 118 kb
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Прошу помочь слепому котенку в этих делах =) Тут в 2х строках какие то неполадки ->