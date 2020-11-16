Прошу помочь наладить советника. В двух строках неполадки. Помогите пожалуйста.

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int X=0;
double S = 0.0000;
extern double       lot=0.1;
extern double       koef=1.5;
extern int       SL=10;
extern int       TP=10;
double dl;
double a;

int init()
  {
  a=lot;
   return(0);
  }

int deinit()
  {

   return(0);
  }


int start()
{  
              
              
              
                S=Open[0];
                Sleep(1000);
                
            
             if(OrdersTotal() == 0 && X==1)
              {
              if (Close[0]>dl){lot=a;}
              X=0;
              }
              
              if(OrdersTotal() == 0 && X==2)
              {
              if (Close[0]<dl){lot=a;}
              X=0;
              }
                
            
            

                   if (OrdersTotal() == 0 && Close[0]>S && Close[1]>Open[1])
                           {
                            dl=Close[0];
                            OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,3,Ask-SL*0.0001,Ask+TP*0.0001,"",14774,0,Blue);
                            lot=lot*koef;
                            X=1;            
                           }
                  
                    if(OrdersTotal() == 0 && Close[0]<S && Close[1]<Open[1])
                           {
                            dl=Close[0];
                            OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,Bid,3,Bid+SL*0.0001,Bid-TP*0.0001,"",14774,0,Red);
                            lot=lot*koef;
                            X=2;
                           }

   return(0);
}

Прошу помочь слепому котенку в этих делах =)   Тут в 2х строках  какие то неполадки ->  

OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,Bid,3,Bid+SL*0.0001,Bid-TP*0.0001,"",14774,0,Red)  
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,3,Ask-SL*0.0001,Ask+TP*0.0001,"",14774,0,Blue);
 

"Какие то" это какие?

Судя по коду, скорее всего компилируется нормально, но ордера не выставляет из--за ошибочных stop-loss или take-profit.

[Удален]  
KAV AVK:

Прошу помочь слепому котенку в этих делах =)   Тут в 2х строках  какие то неполадки ->  

Посмотрите в MACD Sample.mq4  как это реализовано.

Green 

[Удален]  
KAV AVK:

Прошу помочь слепому котенку в этих делах =)   Тут в 2х строках  какие то неполадки ->  

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      KAV AVK.mq4 |
//|                        Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict

input double       lot  = 0.01;
//---input double       koef = 1.5;
input int          SL   = 500;
input int          TP   = 500;
double dl;
double a;
int    X = 0;
double S = 0.0000;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   a=lot;
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   int    ticket;
   S=Open[0];
   Sleep(1000);
   if(OrdersTotal() == 0 && X==1)
     {
      if(Close[0]>dl)
        {
         //---lot=a;
        }
      X=0;
     }
   if(OrdersTotal() == 0 && X==2)
     {
      if(Close[0]<dl)
        {
         //---lot=a;
        }
      X=0;
     }
   if(OrdersTotal() == 0 && Close[0]>S && Close[1]>Open[1])
     {
      dl=Close[0];
      ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,3,Ask-SL*Point,Ask+TP*Point,"",14774,0,Blue);
      //---lot=lot*koef;
      X=1;
     }
   if(OrdersTotal() == 0 && Close[0]<S && Close[1]<Open[1])
     {
      dl=Close[0];
      ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,Bid,3,Bid+SL*Point,Bid-TP*Point,"",14774,0,Red);
      //---lot=lot*koef;
      X=2;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
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