Не отображаются номер ордера.стопп и профит на графике.
Народ кто подскажет.Открыл сделку.В низу под графиком в таблице все на месте.А на графике нет ничего .Кроме самого графика .Где настроить .Я уже все перерыл.
- Кто реально торгует хеджем на мт5
- AMD или Intel а так-же бренд memory
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klon73x:
Народ кто подскажет.Открыл сделку.В низу под графиком в таблице все на месте.А на графике нет ничего .Кроме самого графика .Где настроить .Я уже все перерыл.
Народ кто подскажет.Открыл сделку.В низу под графиком в таблице все на месте.А на графике нет ничего .Кроме самого графика .Где настроить .Я уже все перерыл.
В терминале MetaTrader 5 можно настроить текущий график:
правый клик и
или глобально в настройках терминала:
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