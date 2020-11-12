Не отображаются номер ордера.стопп и профит на графике.

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Народ кто подскажет.Открыл сделку.В низу под графиком в таблице все на месте.А на графике нет ничего .Кроме самого графика .Где настроить .Я уже все перерыл.
 
klon73x:
Народ кто подскажет.Открыл сделку.В низу под графиком в таблице все на месте.А на графике нет ничего .Кроме самого графика .Где настроить .Я уже все перерыл.

В терминале MetaTrader 5 можно настроить текущий график:

правый клик и 

или глобально в настройках терминала: 

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