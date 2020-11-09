Стратегия 3 солдата ( чёрная ворона / белый солдат ) - страница 2

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Nikolai Romanovskyi:
Дмитрий термины у всех могут быть разные , главное смысл один и всем понятный , кто уже прошёлся по этой теме вдоль и поперёк ?

Терминология тут не при чем. Три черных вороны (и противоположные им три белых солдата) и три индейца - это вообще разные фигуры.

 
Алексей Тарабанов:

Дмитрий, примитивизм - сведение патерна к последовательности подряд идущих баров. Уже понятно, или нужно пояснить? 

Это-то понятно. И обсуждать нет смысла.

 
Dmitry Fedoseev:

Терминология тут не при чем. Три черных вороны (и противоположные им три белых солдата) и три индейца - это вообще разные фигуры.

Может человек ошибся , конечно это совсем из другой оперы 
 
Dmitry Fedoseev:

Это-то понятно. И обсуждать нет смысла.

И вам Дмитрий спасибо .
 

Может имел в виду "Три индейки"?


 
Vitaly Muzichenko:

Может имел в виду "Три индейки"?


Не люблю индейку. Предпочитаю баранину. 

 
Dmitry Fedoseev:

Черные вороны и белые солдаты - это не индейцы))

Подскажите, пожалуйста, как называется такой паттерн: правый бар своими High и Low перекрывает левый бар:

   и  




 
Vladimir Karputov:

Подскажите, пожалуйста, как называется такой паттерн: правый бар своими High и Low перекрывает левый бар:

   и  




Могу ошибаться, но всегда думал, что этот паттерн называется "поглощение"  соответственно есть "бычье поглощение" и "медвежье поглощение", ну ещё встречал название "внешний бар"  или "outside bar"

 
Vladimir Karputov:

Подскажите, пожалуйста, как называется такой паттерн: правый бар своими High и Low перекрывает левый бар:

   и  




Да вроде не встречал такого, чтобы тенью. Когда телом перекрывается тело, то поглощение или внешний бар.

 
Dmitry Fedoseev:

Да вроде не встречал такого, чтобы тенью. Когда телом перекрывается тело, то поглощение или внешний бар.

Вот именно - перекрытие тенью. Поэтому и спросил.

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