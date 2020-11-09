Стратегия 3 солдата ( чёрная ворона / белый солдат ) - страница 2
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Дмитрий термины у всех могут быть разные , главное смысл один и всем понятный , кто уже прошёлся по этой теме вдоль и поперёк ?
Терминология тут не при чем. Три черных вороны (и противоположные им три белых солдата) и три индейца - это вообще разные фигуры.
Дмитрий, примитивизм - сведение патерна к последовательности подряд идущих баров. Уже понятно, или нужно пояснить?
Это-то понятно. И обсуждать нет смысла.
Терминология тут не при чем. Три черных вороны (и противоположные им три белых солдата) и три индейца - это вообще разные фигуры.
Это-то понятно. И обсуждать нет смысла.
Может имел в виду "Три индейки"?
Может имел в виду "Три индейки"?
Не люблю индейку. Предпочитаю баранину.
Черные вороны и белые солдаты - это не индейцы))
Подскажите, пожалуйста, как называется такой паттерн: правый бар своими High и Low перекрывает левый бар:
и
Подскажите, пожалуйста, как называется такой паттерн: правый бар своими High и Low перекрывает левый бар:
и
Могу ошибаться, но всегда думал, что этот паттерн называется "поглощение" соответственно есть "бычье поглощение" и "медвежье поглощение", ну ещё встречал название "внешний бар" или "outside bar"
Подскажите, пожалуйста, как называется такой паттерн: правый бар своими High и Low перекрывает левый бар:
и
Да вроде не встречал такого, чтобы тенью. Когда телом перекрывается тело, то поглощение или внешний бар.
Да вроде не встречал такого, чтобы тенью. Когда телом перекрывается тело, то поглощение или внешний бар.
Вот именно - перекрытие тенью. Поэтому и спросил.