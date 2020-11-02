OnTesterInit () не работает
OnTesterInit не работает. Я попытался завершить программу, но она не завершается и не печатается.
См. Пример:
Пожалуйста, дайте мне знать, почему это происходит. Моя программа не прекращается.
В режиме оптимизации (а ведь только в нем работает OnTesterInit()) в логи ничего не пишется. Так что проверка невалидная. Запускайте в режиме оптимизации.
В режиме оптимизации (а ведь только в нем работает OnTesterInit()) в логи ничего не пишется. Так что проверка невалидная. Запускайте в режиме оптимизации.
Я проверю это. Я не пробовал.
Работает и печатает.
Это странно, поскольку я не могу получить письменный результат. На моей стороне ничего нет.
Моя сборка:
Это странно, поскольку я не могу получить письменный результат. На моей стороне ничего нет.
Моя сборка:
Оптимизация, а не одиночное тестирование. Вам уже это сказали
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OnTesterInit не работает. Я попытался завершить программу, но она не завершается и не печатается.
См. Пример:
Пожалуйста, дайте мне знать, почему это происходит. Моя программа не прекращается.