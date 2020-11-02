OnTesterInit () не работает

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OnTesterInit не работает. Я попытался завершить программу, но она не завершается и не печатается.

См. Пример: 

int OnTesterInit()
  {
   Print("---------------------------------------------------------");
   Print(TimeCurrent(), "  ", TimeLocal(), "  ", TimeGMT());
   Print("---------------------------------------------------------");
   return INIT_FAILED;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTesterDeinit()
  {}

int OnInit()
  {
//---

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }

void OnTick()
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+

Пожалуйста, дайте мне знать, почему это происходит. Моя программа не прекращается.

 
jaffer wilson:

OnTesterInit не работает. Я попытался завершить программу, но она не завершается и не печатается.

См. Пример:

Пожалуйста, дайте мне знать, почему это происходит. Моя программа не прекращается.

В режиме оптимизации (а ведь только в нем работает OnTesterInit()) в логи ничего не пишется. Так что проверка невалидная. Запускайте в режиме оптимизации.

 
jaffer wilson:

OnTesterInit не работает. Я попытался завершить программу, но она не завершается и не печатается.

См. Пример:

Пожалуйста, дайте мне знать, почему это происходит. Моя программа не прекращается.

Работает и печатает.


 
Ihor Herasko :

В режиме оптимизации (а ведь только в нем работает OnTesterInit()) в логи ничего не пишется. Так что проверка невалидная. Запускайте в режиме оптимизации.

Я проверю это. Я не пробовал.

 
Slava :

Работает и печатает.


Это странно, поскольку я не могу получить письменный результат. На моей стороне ничего нет.

Моя сборка:


 
jaffer wilson:

Это странно, поскольку я не могу получить письменный результат. На моей стороне ничего нет.

Моя сборка:


Оптимизация, а не одиночное тестирование. Вам уже это сказали

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