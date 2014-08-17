Вопрос к MQ и не только: «Как правильно обойти запреты и ограничения и не попасть под «санкции»?».
Теперь по сути. В правилах «маркета» есть определённый набор требований, предъявляемых к программному продукту, который выставляется на реализацию.
Цитирую:
“Запрещается встраивать в Продукт какие-либо ограничения на работу в зависимости от времени, типа или номера торгового счёта, финансового инструмента и т.д. Все подобные действия будут расцениваться как недружественные к Покупателю и недопустимы”.
Так и не нашёл в Правилах Маркета https://www.mql5.com/ru/market/rules -- приведенной Вами цитаты.
Обычно, когда идёт цитата, то она в точности соответствует оригиналу. А когда цитируют пронумерованные Правила, то указывают номер правила.
К поднимаемой Вами теме подходит только правило: "5.5. Продукты не могут содержать преднамеренные ограничения на работу или изменять функциональность в зависимости от типа счета, номера счета, имени торгового сервера и других подобных условий, в которых они используются."
Всё что Вы описали в своих пунктах 1-2 не подпадает под запрет ни одного Праивила Маркета.
Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет п2.5
SWA, этими правилами имеется ввиду нескрытая искусственно урезаная функциональность. Вышеперечисленное вами к этой категории не относится.
Очень даже относится, если указанные ограничения не будут присутствовать в описании продукта.
Иначе покупатель купит продукт и не сможет им воспользоваться в силу искусственных ограничений, о которых ему не было известно до покупки
Например Продавец ограничил снизу размер депозита размером 5K. У Покупателя изначально был депозит 6К. Он попробовал демо версию - все нормально. В дальнейшем депозит снизился до 4K. Получается, что теперь он не сможет им пользоваться.
Нужна Вам машина, которая едет только если она заправлена топливом больше чем наполовину бака? И Вы об этом не знали и могли знать при ее покупке
Насчет "нескрытая" это я нетого. Просто урезаная функциональность и особенно если про это нет в описании.
x) К сожалению, сейчас очень много такого, и ничего с этим не сделаешь.
Вероятно, ответ на этот вопрос можно было бы получить в приватной переписке с руководством MQ… .
Но подумалось, может тема актуальна не только для меня, и есть смысл задать этот вопрос в форуме? То есть, выяснить позицию руководства MQ по этой ситуации заодно и услышать умные мысли участников форума.
Я написал советника, хочу выставить его в «маркете», однако по абсолютно объективным причинам функционал советника подпадает под данный запрет. Особенно с учётом максимально широких возможностей трактовок и интерпретаций пункта «и т.д.».
Объясняю на пальцах:
1- Никто не будет оспаривать (надеюсь) важность правильного ММ в прибыльности (неубыточности) торговли? Я реализовал в советнике функцию проверки параметров торгового счёта по следующим критериям: минимальный, максимальный объём лота, шаг. Если при первом запуске советника выясняется, что данные параметры торгового счёта не оптимальны для логики работы советника, всплывает окно с соответствующим сообщением и предложением запустить данный советник на другом торговом счёте, или отключить данное предупреждение и пользоваться советником на свой риск в неоптимальном торговом режиме.
2- Я испытываю некоторую моральную ответственность перед будущими покупателями и в том плане, что имея возможность предостеречь их от необдуманных, рискованных, просто неосторожных действий, результатом которых могут быть финансовые риски, как бы по-человечески обязан их предостеречь. Я реализовал в советнике проверку при первом запуске размера начального депозита, торгуемого инструмента, настраеваемых параметров советника. Если размер депозита обусловливает высокую вероятность его слива, настраеваемые параметры советника выставлены в область неоптимального или даже критического режима работы, выбран для торговли инструмент, где свопы и спреды съедят депозит…, естественно в этих случаях появляются предупреждения с предложениями изменить неоптимальные параметры или отключить предупреждения и торговать в неоптмальном режиме на свой риск.
3- И т.д. :))
И вот ввиду вышесказанного возникает некий когнитивный диссонанс. С одной стороны, советник буквально подпадает под озвученный правилами «маркета» запрет. С другой стороны, у меня в мозгу что-то не поворачивается, признать такие свойства советника «недружественными к Покупателю».
И мне совсем не хочется быть обвинённым в такой «недружественности».
Как быть? Или по-классике «Что делать?».
Вариант решения есть, но он тоже не без изъяна. Поэтому хотелось бы услышать ваши версии.