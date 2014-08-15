Как торговать на платформе,где смотреть график, подписаться

Народ подскажите пожалуйста как именно торговать на платформе?(как научится,где смотреть график,натыкал что-то все графики исчезли теперь не могу их найти,перезапускал платформу подумал все настроится но к сожалению безуспешно)   + не появляется сигнал,и подписаться не могу все время что-то не так,уже на бесплатные сигналы пробовал не получается!  (Заранее большое спасибо если кто напишет все доходчиво)

 
Centyrion:

Вы, вероятно, закрыли все графики. Это можно исправить - применить другой профиль: левой кнопкой мышки кликните на

выбор профиля


 

Для начала не мешало бы указать, о какой платформе идет речь, на какой платформе вы пытаетесь торговать?

Забейте в поисковик:  терминала MetaTrader 4 или терминала MetaTrader 5 и вы будите приятно удивлены большим множеством обучающих статей и видео.

Удачи! 

если на сигнале депо 1000 и рабочий лот 0.01 а у вас на депо 100 то у вас копируемый расчетный лот получается 0.001 позиция просто не откроется
