Как торговать на платформе,где смотреть график, подписаться
Народ подскажите пожалуйста как именно торговать на платформе?(как научится,где смотреть график,натыкал что-то все графики исчезли теперь не могу их найти,перезапускал платформу подумал все настроится но к сожалению безуспешно) + не появляется сигнал,и подписаться не могу все время что-то не так,уже на бесплатные сигналы пробовал не получается! (Заранее большое спасибо если кто напишет все доходчиво)
Вы, вероятно, закрыли все графики. Это можно исправить - применить другой профиль: левой кнопкой мышки кликните на
Для начала не мешало бы указать, о какой платформе идет речь, на какой платформе вы пытаетесь торговать?
Забейте в поисковик: терминала MetaTrader 4 или терминала MetaTrader 5 и вы будите приятно удивлены большим множеством обучающих статей и видео.
Удачи!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Народ подскажите пожалуйста как именно торговать на платформе?(как научится,где смотреть график,натыкал что-то все графики исчезли теперь не могу их найти,перезапускал платформу подумал все настроится но к сожалению безуспешно) + не появляется сигнал,и подписаться не могу все время что-то не так,уже на бесплатные сигналы пробовал не получается! (Заранее большое спасибо если кто напишет все доходчиво)