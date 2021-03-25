Программа работает, но вылетает раза 2 в день.

Новый комментарий
 
Программа работала, работала, но в течении дня раза два вылетает, Метаедитор на стопе. Можно ли запускать программно?
 
Bruno2865:
Программа работала, работала, но в течении дня раза два вылетает, Метаедитор на стопе. Можно ли запускать программно?

Нужно читать журнал, что там написало после вылета.

 
Vitaly Muzichenko:

Нужно читать журнал, что там написало после вылета.

Виталий, а зачем Вам журнал. Ну, допустим, в журнале: Деление на ноль. Вас никто не спрашивает, что с этим делать, у Вас спрашивают, можно ли просто перезапустить программу программно ), чтобы гнать зайца дальше. 

Классический пример диванного бездельника-халявщика: Вы мне сделайте, а мне похрену. 

 
Алексей Тарабанов:

Виталий, а зачем Вам журнал. Ну, допустим, в журнале: Деление на ноль. Вас никто не спрашивает, что с этим делать, у Вас спрашивают, можно ли просто перезапустить программу программно ), чтобы гнать зайца дальше. 

Классический пример диванного бездельника-халявщика: Вы мне сделайте, а мне похрену. 

Предлагаю фразу "Деление на ноль" приравнять к мату в этих кругах :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Предлагаю фразу "Деление на ноль" приравнять к мату в этих кругах :-)

Ладно, пусть будет Protection Violation. Стало легче? 

 

У Вас не спрашивают, что произошло. 

У Вас не спрашивают, как это преодолеть. 

У Вас спрашивают, как бы ещё подолбить туда-же, - получится? 

 
Прогрессирующий дебилизм. 
 
Алексей Тарабанов:
Прогрессирующий дебилизм. 

Ну да, прочёл по диагонали, здесь не спрашивают как устранить ошибку :)

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Программа работает, но вылетает раза 2 в день.

Bruno2865, 2020.10.23 07:37

Программа работала, работала, но в течении дня раза два вылетает, Метаедитор на стопе. Можно ли запускать программно?

 
А что такое "Метаедитор на стопе" все знают?
 
Dmitry Fedoseev:
А что такое "Метаедитор на стопе" все знают?

Это где-то здесь, но уточнять не будем


 

Добрый день.

Программа без деления на 0.

Крутится она всю сессию.

Но случается вылет. Метаедитор на стопе - это когда вместо режима плей -зелёного треугольника переходим в режим стоп - красный квадратик.

12
Новый комментарий