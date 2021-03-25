Программа работает, но вылетает раза 2 в день.
Программа работала, работала, но в течении дня раза два вылетает, Метаедитор на стопе. Можно ли запускать программно?
Нужно читать журнал, что там написало после вылета.
Нужно читать журнал, что там написало после вылета.
Виталий, а зачем Вам журнал. Ну, допустим, в журнале: Деление на ноль. Вас никто не спрашивает, что с этим делать, у Вас спрашивают, можно ли просто перезапустить программу программно ), чтобы гнать зайца дальше.
Классический пример диванного бездельника-халявщика: Вы мне сделайте, а мне похрену.
Виталий, а зачем Вам журнал. Ну, допустим, в журнале: Деление на ноль. Вас никто не спрашивает, что с этим делать, у Вас спрашивают, можно ли просто перезапустить программу программно ), чтобы гнать зайца дальше.
Классический пример диванного бездельника-халявщика: Вы мне сделайте, а мне похрену.
Предлагаю фразу "Деление на ноль" приравнять к мату в этих кругах :-)
Ладно, пусть будет Protection Violation. Стало легче?
У Вас не спрашивают, что произошло.
У Вас не спрашивают, как это преодолеть.
У Вас спрашивают, как бы ещё подолбить туда-же, - получится?
Прогрессирующий дебилизм.
Ну да, прочёл по диагонали, здесь не спрашивают как устранить ошибку :)
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Программа работает, но вылетает раза 2 в день.
Bruno2865, 2020.10.23 07:37Программа работала, работала, но в течении дня раза два вылетает, Метаедитор на стопе. Можно ли запускать программно?
А что такое "Метаедитор на стопе" все знают?
Это где-то здесь, но уточнять не будем
Добрый день.
Программа без деления на 0.
Крутится она всю сессию.
Но случается вылет. Метаедитор на стопе - это когда вместо режима плей -зелёного треугольника переходим в режим стоп - красный квадратик.
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