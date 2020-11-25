Прирост сигнала рассчитывается и отображается не правильно! - страница 2

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Aleksander Gladkov:

Ваша формула не корректна потому что не соответствует заявленной цели, а именно: формировать представление о прибыльности сигнала в зависимости от текущего депозита.

Кроме того, результаты расчета прироста при наличии вывода средств и текущей отрицательной прибыли просто УБИВАЮТ сигнал выводя его в общий минус с невозможностью восстановить положительное значение прироста в не зависимости от дальнейшей огромной прибыльности.

Я полностью с Вами согласен. У меня ситуация ещё интереснее. Абсолютное значение прибыли в плюсе, зато прирост -100%. Александр, предлагаю, скооперироваться и искать решение проблемы сообща. Здесь компетентных в этом вопросе нет.


 
Vadzim Rakel:

Я полностью с Вами согласен. У меня ситуация ещё интереснее. Абсолютное значение прибыли в плюсе, зато прирост -100%. Александр, предлагаю, скооперироваться и искать решение проблемы сообща. Здесь компетентных в этом вопросе нет.


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Предложения, замечания, ошибки по сервису "Сигналы"

Vladimir Karputov, 2020.11.25 04:19

Точно, проблема пользователя, который слил счет

явно на лицо.


Счет, который был единожды слит, больше не имеет шанс жить.


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