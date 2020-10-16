Ищу алгоритм / робот
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Добрый день. Ищу 3-4 любых робота, не важно сливают или зарабатывают по вашему мнению. И самое главное бесплатные. Очень буду благодарен. Желательно хотелось бы получить не очень банальных и тупых. Желательно последние какие нибудь разработки. Повторюсь даже если сливали, ничего страшного.
Несколько тысяч здесь
- www.mql5.com
Самый надёжный из алгоритмов (дарю с барского плеча) гласит следующее
"Покупай дешево, продавай дорого" КЛАССИКА!!!!
Спасибо всем ответившим.
Не надо ёрничать. О чём спросили - то и получили.
Я иногда тоже задаю вопросы "абсолютно понятные" (по моему мнению) и получаю по шеям. А Вы? Откройте маркет, выберите хоть сотню бесплатных (Вам же по барабану какие?) и не задавате таких .... вопросов! Тем паче, не открывайте ветку!!!!
Самый надёжный из алгоритмов (дарю с барского плеча) гласит следующее
"Покупай дешево, продавай дорого" КЛАССИКА!!!!
К сожалению это не алгоритм. Это только призыв. А вот когда вы распишете подробно как это сделать, тогда это будет алгоритм.)
К сожалению это не алгоритм. Это только призыв. А вот когда вы распишете подробно как это сделать, тогда это будет алгоритм.)
Вот только давайте в "пустопорожней" теме не разводить ещё и флудерапию.... (((
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