Ищу алгоритм / робот

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Добрый день. Ищу 3-4 любых робота, не важно сливают или зарабатывают по вашему мнению. И самое главное бесплатные. Очень буду благодарен. Желательно хотелось бы получить не очень банальных и тупых. Желательно последние какие нибудь разработки. Повторюсь даже если сливали, ничего страшного. 
 
Код база удовлетворит Ваш спрос
 
Evgeniy Kazeikin:
Добрый день. Ищу 3-4 любых робота, не важно сливают или зарабатывают по вашему мнению. И самое главное бесплатные. Очень буду благодарен. Желательно хотелось бы получить не очень банальных и тупых. Желательно последние какие нибудь разработки. Повторюсь даже если сливали, ничего страшного. 

Несколько тысяч здесь

MQL5 Code Base
MQL5 Code Base
  • www.mql5.com
На главном графике символа отображаются моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Добавлены уведомления при возникновении сигнала
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Он что-то знает, чего не знаем мы.... ;)
 
I need a robot to help me! I don't speak other foreign languages, only Portuguese !!
 
Claudia Mota:
I need a robot to help me! I don't speak other foreign languages, only Portuguese !!
вы можете спросить тут. Используйте короткие фразы, тогда встроенный переводчик их переведёт. и вам ответят



 
Спасибо всем ответившим. 
 

Самый надёжный из алгоритмов (дарю с барского плеча) гласит следующее

"Покупай дешево, продавай дорого" КЛАССИКА!!!!

[Удален]  
Evgeniy Kazeikin:
Спасибо всем ответившим. 

Не надо ёрничать. О чём спросили - то и получили. 

Я иногда тоже задаю вопросы "абсолютно понятные" (по моему мнению) и получаю по шеям. А Вы? Откройте маркет, выберите хоть сотню бесплатных (Вам же по барабану какие?) и не задавате таких .... вопросов! Тем паче, не открывайте ветку!!!!

 
Mihail Marchukajtes:

Самый надёжный из алгоритмов (дарю с барского плеча) гласит следующее

"Покупай дешево, продавай дорого" КЛАССИКА!!!!

К сожалению это не алгоритм. Это только призыв. А вот когда вы распишете подробно как это сделать, тогда это будет алгоритм.)

[Удален]  
khorosh:

К сожалению это не алгоритм. Это только призыв. А вот когда вы распишете подробно как это сделать, тогда это будет алгоритм.)

Вот только давайте в "пустопорожней" теме не разводить ещё и флудерапию.... (((

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