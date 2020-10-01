Зависание на сервере MetaQuotes-Demo

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Бары не обновляются хотя котировки идут. Вчера все работало. Сегодня появилась проблема.

22

 
Тож самое. В какой то момент заработало, минут 10-20 работало, потом опять перестало.
 
Какой билд терминала у Вас?
 

Перевел терминал на сервер Аль****. Все работает нормально.

Не понятно что с MetaQuote-Demo?

 

Свежий сегодня обновился.

33

 
Обновитесь на бета-билд 2628 и проверьте снова, пожалуйста.
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