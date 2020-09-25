Что это за биржа такая ?

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При расчете за газ появилась такая информация

Оптовую цену на газ НАК «Нафтогаз Украины» определяет согласно фактическим биржевыми торгами (по средней цене на нидерландском хабе TTF на бирже Powernext / EEX), которые происходили с 1 по 22 число текущего месяца. Поэтому цена на текущий месяц будет известна после 22 числа



 
Iurii Tokman:

При расчете за газ появилась такая информация

Оптовую цену на газ НАК «Нафтогаз Украины» определяет согласно фактическим биржевыми торгами (по средней цене на нидерландском хабе TTF на бирже Powernext / EEX), которые происходили с 1 по 22 число текущего месяца. Поэтому цена на текущий месяц будет известна после 22 числа

Это не биржа, а законное обдиралово от "Нефтегаза"

Вы видите такие разрывы в ценах на биржах?


 

да, ПДВ, это он во всем виноват

не нашел я у них торгового терминала
как они там торговали ?
думал советник поставить, пусть газок покупает, продает...

 
Iurii Tokman:

да, ПДВ, это он во всем виноват

не нашел я у них торгового терминала
как они там торговали ?
думал советник поставить, пусть газок покупает, продает...

ПДВ :)

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