Что это за биржа такая ?
При расчете за газ появилась такая информация
Оптовую цену на газ НАК «Нафтогаз Украины» определяет согласно фактическим биржевыми торгами (по средней цене на нидерландском хабе TTF на бирже Powernext / EEX), которые происходили с 1 по 22 число текущего месяца. Поэтому цена на текущий месяц будет известна после 22 числа
Это не биржа, а законное обдиралово от "Нефтегаза"
Вы видите такие разрывы в ценах на биржах?
да, ПДВ, это он во всем виноват
не нашел я у них торгового терминала
как они там торговали ?
думал советник поставить, пусть газок покупает, продает...
да, ПДВ, это он во всем виноват
не нашел я у них торгового терминала
как они там торговали ?
думал советник поставить, пусть газок покупает, продает...
ПДВ :)
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При расчете за газ появилась такая информация
Оптовую цену на газ НАК «Нафтогаз Украины» определяет согласно фактическим биржевыми торгами (по средней цене на нидерландском хабе TTF на бирже Powernext / EEX), которые происходили с 1 по 22 число текущего месяца. Поэтому цена на текущий месяц будет известна после 22 числа