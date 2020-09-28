Удалили все мои продукты !!!

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Здраствуйте я хочу сказать что не понемаю почему удалили все мои продукты веть я знаю все правила маркета и я ничего не нарушал. Пожалуйста верните мой аккаунт.
 

Раз нарушение


 

Два нарушение


 
Дальше искать было лень, уверен у вас ещё тонна нарушений
 
Evgenii Derepenko:

Два нарушение


Да.. Обещать прибыль нельзя
 
Назвать советник Путиным - это сильно )
 
Alexey Navoykov:
Назвать советник Путиным - это сильно )

Это не тот Путин - тот VV, а этот EA) Внешнее сходство случайно)

 
Alexey Navoykov:
Назвать советник Путиным - это сильно )

Тут есть и stalin (беспорядок в головах).

 
Evgenii Derepenko:

Раз нарушение


а вот мне интересно если назвать советник Trump EA это нарушение или нет?

 
transcendreamer:

а вот мне интересно если назвать советник Trump EA это нарушение или нет?

Лучше не проверять.

 
А если Gurbangulyberdimuhamedov EA?
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