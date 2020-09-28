Удалили все мои продукты !!!
Здраствуйте я хочу сказать что не понемаю почему удалили все мои продукты веть я знаю все правила маркета и я ничего не нарушал. Пожалуйста верните мой аккаунт.
Два нарушение
Дальше искать было лень, уверен у вас ещё тонна нарушений
Evgenii Derepenko:Да.. Обещать прибыль нельзя
Два нарушение
Назвать советник Путиным - это сильно )
Alexey Navoykov:
Назвать советник Путиным - это сильно )
Назвать советник Путиным - это сильно )
Это не тот Путин - тот VV, а этот EA) Внешнее сходство случайно)
Alexey Navoykov:
Назвать советник Путиным - это сильно )
Назвать советник Путиным - это сильно )
Тут есть и stalin (беспорядок в головах).
Evgenii Derepenko:
Раз нарушение
а вот мне интересно если назвать советник Trump EA это нарушение или нет?
transcendreamer:
а вот мне интересно если назвать советник Trump EA это нарушение или нет?
Лучше не проверять.
А если Gurbangulyberdimuhamedov EA?
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