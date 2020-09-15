Форекс - это неиссякаемый источник прибыли для нас? - страница 2

Новый комментарий
 
webgopnik:
Можно рубить капусту, не вставая с дивана и не напрягаясь. Просто анализируешь графики и зарабатываешь. Сейчас просто рай для трейдеров в отличие от начала 20ого века.
 
Владимир Хацкелевич:
И как рубить
 
Владимир Хацкелевич:
И как рубить


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Зарабатывать на форексе легко?

webgopnik, 2020.08.12 06:46

Смотрю на разных сайтах многие прилично зарабатывают на форексе - тысячи процентов прибыли и десятки тысяч долларов, а то и сотни тысяч долларов. Понятно, что кухни не выплатят более чем 10000$ прибыли, но перейти можно на реальную биржу. Не суть! Важно то, что зарабатывать на форексе очень просто и не нужно быть семи пядей во лбу. Так как плечи на форексе-кухнях щас позволяют это делать. Это 10-15 лет назад люди дрочились с сотым плечом, а то и меньше. А щас 1:500 - 1:1000 позволяют быстро разбогатеть не напрягаясь.

Главное - научиться предсказывать курс и можно рубить капусту не вставая с дивана. Сидишь в одних трусах перед компом и зарабатываешь. На ***и подобны сайтах куча счетов есть таких людей.
А вы как думаете?
Чтобы рубить, нужен секретный ингредиент. Или курс научиться предсказывать или трусы купить.
 
webgopnik:

Форекс - это неиссякаемый источник прибыли для нас?

Для кого как, для некоторых это неиссякаемый источник лопушков.

 
khorosh:

Опоздал. Все места уже заняты, безработица. Короновирус однако.

Абыдно аднака :( Я тут уже себе виллу небольшую присмотрел...
 
Alexander_K:

Я вот тоже только что на смену заступил. И что? Где здесь позор? Не вижу.

Напротив - благодать. Пострижен, побрит, одет в чистое. Сейчас кушать пойду в заводскую столовую на двойной рацион.

А трейдинг... Ну, если только какой-нибудь Пророк выложит в открытый доступ Грааль, тогда можно будет и заняться.

Вот я завидую... А я в 10 утра проснулся с будунища, под боком подруга недовольно хрюкает:«Вставай, лентяище, когда допишешь свой грааль и наторгуешь мне хотя бы на BMW X1!?» 

- Зайка, очнись, какие бехи! У нас в холодильнике мышь повесилась и ни грамма водки, пошли пивные банки собирать на похмелку!

Все, похмелюсь, сажусь за комп, и больше ни одной рюмки, клянусь перед ALL!!!

1

И скоро порадую малышку ))

2

А че мне, жалко картинок в инете натырить? Мужик я, в конце концов, или пальцем деланный? Все для любимой!

 
Alexey Volchanskiy:

Вот я завидую... А я в 10 утра проснулся с будунища, под боком подруга недовольно хрюкает:«Вставай, лентяище, когда допишешь свой грааль и наторгуешь мне хотя бы на BMW X1!?» 

- Зайка, очнись, какие бехи! У нас в холодильнике мышь повесилась и ни грамма водки, пошли пивные банки собирать на похмелку!

Все, похмелюсь, сажусь за комп, и больше ни одной рюмки, клянусь перед ALL!!!

И скоро порадую малышку ))


А че мне, жалко картинок в инете натырить? Мужик я, в конце концов, или пальцем деланный? Все для любимой!

не Х1 а хотя бы 106i

эта копейка как раз подружкам за счастье

;)

 
Alexey Volchanskiy:

Вот я завидую... А я в 10 утра проснулся с будунища, под боком подруга недовольно хрюкает:«Вставай, лентяище, когда допишешь свой грааль и наторгуешь мне хотя бы на BMW X1!?» 

- Зайка, очнись, какие бехи! У нас в холодильнике мышь повесилась и ни грамма водки, пошли пивные банки собирать на похмелку!

Все, похмелюсь, сажусь за комп, и больше ни одной рюмки, клянусь перед ALL!!!

И скоро порадую малышку ))


А че мне, жалко картинок в инете натырить? Мужик я, в конце концов, или пальцем деланный? Все для любимой!

Зря талант пропадает, пора бы уже какую-нибудь книжку написать в духе "Москва-Петушки", глядишь и в союз писателей бы может приняли.)

12
Новый комментарий