Форекс - это неиссякаемый источник прибыли для нас? - страница 2
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Можно рубить капусту, не вставая с дивана и не напрягаясь. Просто анализируешь графики и зарабатываешь. Сейчас просто рай для трейдеров в отличие от начала 20ого века.
И как рубить
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Зарабатывать на форексе легко?
webgopnik, 2020.08.12 06:46
Главное - научиться предсказывать курс и можно рубить капусту не вставая с дивана. Сидишь в одних трусах перед компом и зарабатываешь. На ***и подобны сайтах куча счетов есть таких людей.
А вы как думаете?
Форекс - это неиссякаемый источник прибыли для нас?
Для кого как, для некоторых это неиссякаемый источник лопушков.
Опоздал. Все места уже заняты, безработица. Короновирус однако.
Я вот тоже только что на смену заступил. И что? Где здесь позор? Не вижу.
Напротив - благодать. Пострижен, побрит, одет в чистое. Сейчас кушать пойду в заводскую столовую на двойной рацион.
А трейдинг... Ну, если только какой-нибудь Пророк выложит в открытый доступ Грааль, тогда можно будет и заняться.
Вот я завидую... А я в 10 утра проснулся с будунища, под боком подруга недовольно хрюкает:«Вставай, лентяище, когда допишешь свой грааль и наторгуешь мне хотя бы на BMW X1!?»
- Зайка, очнись, какие бехи! У нас в холодильнике мышь повесилась и ни грамма водки, пошли пивные банки собирать на похмелку!
Все, похмелюсь, сажусь за комп, и больше ни одной рюмки, клянусь перед ALL!!!
И скоро порадую малышку ))
А че мне, жалко картинок в инете натырить? Мужик я, в конце концов, или пальцем деланный? Все для любимой!
Вот я завидую... А я в 10 утра проснулся с будунища, под боком подруга недовольно хрюкает:«Вставай, лентяище, когда допишешь свой грааль и наторгуешь мне хотя бы на BMW X1!?»
- Зайка, очнись, какие бехи! У нас в холодильнике мышь повесилась и ни грамма водки, пошли пивные банки собирать на похмелку!
Все, похмелюсь, сажусь за комп, и больше ни одной рюмки, клянусь перед ALL!!!
И скоро порадую малышку ))
А че мне, жалко картинок в инете натырить? Мужик я, в конце концов, или пальцем деланный? Все для любимой!
не Х1 а хотя бы 106i
эта копейка как раз подружкам за счастье
;)
Вот я завидую... А я в 10 утра проснулся с будунища, под боком подруга недовольно хрюкает:«Вставай, лентяище, когда допишешь свой грааль и наторгуешь мне хотя бы на BMW X1!?»
- Зайка, очнись, какие бехи! У нас в холодильнике мышь повесилась и ни грамма водки, пошли пивные банки собирать на похмелку!
Все, похмелюсь, сажусь за комп, и больше ни одной рюмки, клянусь перед ALL!!!
И скоро порадую малышку ))
А че мне, жалко картинок в инете натырить? Мужик я, в конце концов, или пальцем деланный? Все для любимой!
Зря талант пропадает, пора бы уже какую-нибудь книжку написать в духе "Москва-Петушки", глядишь и в союз писателей бы может приняли.)