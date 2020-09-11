Библиотеки: MovingAveragesTS
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MovingAveragesTS:
Библиотека значительно облегчит вычисление различных скользящих средних. Кроме того, MovingAveragesTS.mqh облегчит переход трейдера, программиста на MetaTrader 5
Автор: Aleksei Mikhanoshin