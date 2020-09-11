Библиотеки: MovingAveragesTS

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MovingAveragesTS:

Библиотека значительно облегчит вычисление различных скользящих средних. Кроме того, MovingAveragesTS.mqh облегчит переход трейдера, программиста на MetaTrader 5

Автор: Aleksei Mikhanoshin

 

Это что? Зачем копировать СБ?


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