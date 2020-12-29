Лучший робот мартингейл
Илан ?
Joker6035:
Всем привет!
Ребята, помогите найти хорошего робота на мартингейле.
Во ! сразу 5:
Joker6035:Для начала посмотри этот, потом еще будут...
Всем привет!
Ребята, помогите найти хорошего робота на мартингейле.
https://www.mql5.com/ru/code/29996
Joker6035:
Всем привет!
Ребята, помогите найти хорошего робота на мартингейле.
Почему надо искать в изначально УЩЕРБНОЙ стратегии?...
Мартин - это притянутая за уши система для КАЗИНО... Да, там другие системы совсем не эффективны..., но форекс - не казино...
Joker6035:Вот еще хорошая щас ее юзаю на реале и настраиваю их разных несколько.
Всем привет!
Ребята, помогите найти хорошего робота на мартингейле.
https://www.mql5.com/ru/code/22561
обычно ищут наоборот, и очень упорно
Joker6035:Есть бот на мартине но он платный
Всем привет!
Ребята, помогите найти хорошего робота на мартингейле.
mak1816:Если интересно могу подробней расказать
Есть бот на мартине но он платный
Есть бот на мартине но он платный
mak1816:
Есть бот на мартине но он платный
Есть бот на мартине но он платный
Всё что на мартине - по-умолчанию должно быть бесплатно!
Впрочем, их здесь около сотни бесплатных в разных вариациях
MQL5 Code Base
- www.mql5.com
Переписал под MetaTrader 5 довольно известный индикатор тиковых объёмов с обработкой для эффективного использования в торговле на основе VSA анализа. Индикатор "The 3 Pole Butterworth Filter". был создан Джоном Элерсом («Cybernetic Analysis For Stocks And Futures», стр. 196) Многофункциональный индикатор для биржи. В описании ниже понятно. Для...
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Всем привет!
Ребята, помогите найти хорошего робота на мартингейле.