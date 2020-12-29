Лучший робот мартингейл

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Всем привет!

Ребята, помогите найти хорошего робота на мартингейле. 

 
Илан ?
 
Joker6035:

Всем привет!

Ребята, помогите найти хорошего робота на мартингейле. 

Во ! сразу 5:


 
Joker6035:

Всем привет!

Ребята, помогите найти хорошего робота на мартингейле. 

Для начала посмотри этот, потом еще будут... 
https://www.mql5.com/ru/code/29996

 
Joker6035:

Всем привет!

Ребята, помогите найти хорошего робота на мартингейле. 

Почему надо искать в изначально УЩЕРБНОЙ стратегии?...

Мартин - это притянутая за уши система для КАЗИНО...   Да, там другие системы совсем не эффективны..., но форекс - не казино...

 
Joker6035:

Всем привет!

Ребята, помогите найти хорошего робота на мартингейле. 

Вот еще хорошая щас ее юзаю на реале и настраиваю их разных несколько.
https://www.mql5.com/ru/code/22561
 
обычно ищут наоборот, и очень упорно
 
Joker6035:

Всем привет!

Ребята, помогите найти хорошего робота на мартингейле. 

Есть бот на мартине но он платный
 
mak1816:
Есть бот на мартине но он платный
Если интересно могу подробней расказать
 
mak1816:
Есть бот на мартине но он платный

Всё что на мартине - по-умолчанию должно быть бесплатно!

Впрочем, их здесь около сотни бесплатных в разных вариациях 

MQL5 Code Base
MQL5 Code Base
  • www.mql5.com
Переписал под MetaTrader 5 довольно известный индикатор тиковых объёмов с обработкой для эффективного использования в торговле на основе VSA анализа. Индикатор "The 3 Pole Butterworth Filter". был создан Джоном Элерсом («Cybernetic Analysis For Stocks And Futures», стр. 196) Многофункциональный индикатор для биржи. В описании ниже понятно. Для...
 
Vitaly Muzichenko:

Всё что на мартине - по-умолчанию должно быть бесплатно!

Впрочем, их здесь около сотни бесплатных в разных вариациях 

да вообще. все должно быть бесплатно, причем здесь мартины?
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