Советник для бинарных опционов

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Всем доброго времени суток!

Нашел советник для БО под мт4 может ли кто нибудь подсказать как его можно оптимизировать?

 
prostovaler444ik:

Всем доброго времени суток!

Нашел советник для БО под мт4 может ли кто нибудь подсказать как его можно оптимизировать?

нет

 
transcendreamer:

нет

Все на заводе?

[Удален]  

Люди, недавно появившиеся на форуме, не поймут местного колорита 

 
Aleksei Stepanenko:

Люди, недавно появившиеся на форуме, не поймут местного колорита 

Очень жаль =)

 
Всем привет .может кто нибудь помочь дописать функция расчета лота от депозита 
Файлы:
12345.mq4  48 kb
 
prostovaler444ik:
может кто нибудь помочь дописать функция расчета лота от депозита 

Там есть уже такой расчёт лота от депозита


 
Это не то, это при убыточной сделке он будет повышать лотность, а надо что бы при первой сделке открывал лотом от депозита и он не работает
 
prostovaler444ik:
Это не то, это при убыточной сделке он будет повышать лотность, а надо что бы при первой сделке открывал лотом от депозита

Сделал новое


Файлы:
123456.mq4  49 kb
 
FXwin:

Сделал новое


Спасибо большое! 
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