Советник для бинарных опционов
prostovaler444ik:
Всем доброго времени суток!
Нашел советник для БО под мт4 может ли кто нибудь подсказать как его можно оптимизировать?
нет
transcendreamer:
нет
Все на заводе?
Люди, недавно появившиеся на форуме, не поймут местного колорита
Aleksei Stepanenko:
Люди, недавно появившиеся на форуме, не поймут местного колорита
Люди, недавно появившиеся на форуме, не поймут местного колорита
Очень жаль =)
prostovaler444ik:
может кто нибудь помочь дописать функция расчета лота от депозита
может кто нибудь помочь дописать функция расчета лота от депозита
Там есть уже такой расчёт лота от депозита
Это не то, это при убыточной сделке он будет повышать лотность, а надо что бы при первой сделке открывал лотом от депозита и он не работает
prostovaler444ik:
Это не то, это при убыточной сделке он будет повышать лотность, а надо что бы при первой сделке открывал лотом от депозита
Это не то, это при убыточной сделке он будет повышать лотность, а надо что бы при первой сделке открывал лотом от депозита
Сделал новое
Файлы:
123456.mq4 49 kb
FXwin:Спасибо большое!
Сделал новое
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Всем доброго времени суток!
Нашел советник для БО под мт4 может ли кто нибудь подсказать как его можно оптимизировать?