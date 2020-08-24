инфлюенсеры или скоро всей вашей америке кирдык

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to influence - оказывать влияние (анг.)
Вот сидит 75 летний  старик перед камерой и нагоняет возможно последнюю перед 20% коррекцией бычью волну, яростно пропагандируя компанию VirBELLA (продвинутый zoom). Бумажные прибыли по всему портфелю у него уже сказочные, в планах - собрать миллион подписчиков на канал, чтобы они были у него на посылках (кидали ему идеи по электронной почте), а он, покупая заранее, активно потом рекламировал якобы будущие свои покупки. То есть двигал свою прибыль выше получая, как сказано в одном мудром фильме, удовольствие. 
Да, перегретый рынок будут скоро обрабатывать огнеметами для продолжения роста, но вы покажите мне нашего старца который может вот также 
This Stock is a Game Changer / VirBELLA / EXPI
This Stock is a Game Changer / VirBELLA / EXPI
  • 2020.08.24
  • www.youtube.com
VirBELLA is a subsidiary of eXp Realty, it is going to change the meeting, convention, classroom, and entertainment worlds. Welcome to VR and AR of tomorrow....
 
Nikolai Karetnikov:
to influence - оказывать влияние (анг.)
Вот сидит 75 летний  старик перед камерой и нагоняет возможно последнюю перед 20% коррекцией бычью волну, яростно пропагандируя компанию VirBELLA (продвинутый zoom). Бумажные прибыли по всему портфелю у него уже сказочные, в планах - собрать миллион подписчиков на канал, чтобы они были у него на посылках (кидали ему идеи по электронной почте), а он, покупая заранее, активно потом рекламировал якобы будущие свои покупки. То есть двигал свою прибыль выше получая, как сказано в одном мудром фильме, удовольствие. 
Да, перегретый рынок будут скоро обрабатывать огнеметами для продолжения роста, но вы покажите мне нашего старца который может вот также 

и что ?

у нас есть персоны которые гонят просто так, без портфеля :-)

 
Nikolai Karetnikov:
to influence - оказывать влияние (анг.)
Вот сидит 75 летний  старик перед камерой и нагоняет возможно последнюю перед 20% коррекцией бычью волну, яростно пропагандируя компанию VirBELLA (продвинутый zoom). Бумажные прибыли по всему портфелю у него уже сказочные, в планах - собрать миллион подписчиков на канал, чтобы они были у него на посылках (кидали ему идеи по электронной почте), а он, покупая заранее, активно потом рекламировал якобы будущие свои покупки. То есть двигал свою прибыль выше получая, как сказано в одном мудром фильме, удовольствие. 
Да, перегретый рынок будут скоро обрабатывать огнеметами для продолжения роста, но вы покажите мне нашего старца который может вот также 

Что то, слабенькая графика. Удивительно, что раньше не изобрели, ведь тот же Counter Strike по сути - виртуальная встреча и кооперация. В чем отличие? Его нет. Технология старая, и еще в 2003 году была. Почему это изменит мир? С такой графикой и без дешевых аксессуаров VR не изменит точно.

 
Реter Konow:

Что то, слабенькая графика. Удивительно, что раньше не изобрели, ведь тот же Counter Strike по сути - виртуальная встреча и кооперация. В чем отличие? Его нет. Технология старая, и еще в 2003 году была. Почему это изменит мир? С такой графикой и без дешевых аксессуаров VR не изменит точно.

не изменит ничего, понятно что это фикция, ведь надувают последнее )

Доллар прекратил падение несмотря на растущий рынок, Apple делит акции 1 к 4, Тесла 1 к 5, на ММВБ вводят секцию американских акций, Баффет, по слухам, продает свои активы. Кривая медвежья ухмылка :/ смотрит прямо на нас с месячного графика SP500 

:/



Русские брокеры предоставляют шорт SP500?

Файлы:
dllhost_Dau56K8viW.png  41 kb
 
Maxim Kuznetsov:

и что ?

у нас есть персоны которые гонят просто так, без портфеля :-)

да, но 75 лет )

 
Nikolai Karetnikov:

не изменит ничего, понятно что это фикция, ведь надувают последнее )

Доллар прекратил падение несмотря на растущий рынок, Apple делит акции 1 к 4, Тесла 1 к 5, на ММВБ вводят секцию американских акций, Баффет, по слухам, продает свои активы. Кривая медвежья ухмылка :/ смотрит прямо на нас с месячного графика SP500 

:/

Русские брокеры предоставляют шорт SP500?

GPT-3, наверное, тоже надувают.)

Про русских брокеров не в курсе, не в России. Вообще, спасибо за ссылку на этого старика. Думаю, можно почерпнуть понимание мышления и логику инвесторов из его видео. Пригодится. 

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