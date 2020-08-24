инфлюенсеры или скоро всей вашей америке кирдык
- 2020.08.24
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и что ?
у нас есть персоны которые гонят просто так, без портфеля :-)
Что то, слабенькая графика. Удивительно, что раньше не изобрели, ведь тот же Counter Strike по сути - виртуальная встреча и кооперация. В чем отличие? Его нет. Технология старая, и еще в 2003 году была. Почему это изменит мир? С такой графикой и без дешевых аксессуаров VR не изменит точно.
Что то, слабенькая графика. Удивительно, что раньше не изобрели, ведь тот же Counter Strike по сути - виртуальная встреча и кооперация. В чем отличие? Его нет. Технология старая, и еще в 2003 году была. Почему это изменит мир? С такой графикой и без дешевых аксессуаров VR не изменит точно.
не изменит ничего, понятно что это фикция, ведь надувают последнее )
Доллар прекратил падение несмотря на растущий рынок, Apple делит акции 1 к 4, Тесла 1 к 5, на ММВБ вводят секцию американских акций, Баффет, по слухам, продает свои активы. Кривая медвежья ухмылка :/ смотрит прямо на нас с месячного графика SP500
:/
Русские брокеры предоставляют шорт SP500?
и что ?
у нас есть персоны которые гонят просто так, без портфеля :-)
да, но 75 лет )
не изменит ничего, понятно что это фикция, ведь надувают последнее )
Доллар прекратил падение несмотря на растущий рынок, Apple делит акции 1 к 4, Тесла 1 к 5, на ММВБ вводят секцию американских акций, Баффет, по слухам, продает свои активы. Кривая медвежья ухмылка :/ смотрит прямо на нас с месячного графика SP500
:/
Русские брокеры предоставляют шорт SP500?
GPT-3, наверное, тоже надувают.)
Про русских брокеров не в курсе, не в России. Вообще, спасибо за ссылку на этого старика. Думаю, можно почерпнуть понимание мышления и логику инвесторов из его видео. Пригодится.
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