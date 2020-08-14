Главная страница сайта

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На главной странице сайта постоянно показываются одни и те же продукты из маркета, что не есть хорошо..
 
Верните форум на верх,  было лучше когда сверху страницы. 
 
Evgeniy Chumakov:
Верните форум на верх,  было лучше когда сверху страницы. 

Можете показать скриншот? Пока не ясно о чем речь.

 
Vladimir Karputov:

Можете показать скриншот? Пока не ясно о чем речь.

Эти продукты постоянно висят без смены

 
Vladimir Karputov:

Можете показать скриншот? Пока не ясно о чем речь.


На главной странице сайта раньше в верху был модуль форум (последние сообщения), а сейчас он внизу. Вверху на данный момент магазин.

браузер мозилла.

 
Evgeniy Chumakov:


На главной странице сайта раньше в верху был модуль форум (последние сообщения), а сейчас он внизу. Вверху на данный момент магазин.

браузер мозилла.

 
Vladimir Karputov:


Это висит постоянно

 
Vladimir Karputov:

похоже Владимир всегда сразу в форум попадает, мимо первой страницы)


кому надо уже давно настроили вид типа такого


 
Vladimir Pastushak:


Это висит постоянно


Вот такой скрин и у меня.

 

Извините, до сих пор ничего не ясно.

Пока не научитесь правильно задавать вопросы - никогда не дождётесь ответа. Кто, куда заходит? Где и что висело раньше вверху, а теперь его там нету. 

Прям "ЧТО, ГДе, КОГда".

 
Vladimir Karputov:

Извините, до сих пор ничего не ясно.

Пока не научитесь правильно задавать вопросы - никогда не дождётесь ответа. Кто, куда заходит? Где и что висело раньше вверху, а теперь его там нету. 

Прям "ЧТО, ГДе, КОГда".

на первой странице сайта "форум" всегда висел в верхней части страницы, а теперь он внизу, уже месяц или больше

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