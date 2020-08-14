Главная страница сайта
Верните форум на верх, было лучше когда сверху страницы.
Можете показать скриншот? Пока не ясно о чем речь.
Можете показать скриншот? Пока не ясно о чем речь.
На главной странице сайта раньше в верху был модуль форум (последние сообщения), а сейчас он внизу. Вверху на данный момент магазин.
браузер мозилла.
На главной странице сайта раньше в верху был модуль форум (последние сообщения), а сейчас он внизу. Вверху на данный момент магазин.
браузер мозилла.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Vladimir Karputov, 2020.08.14 13:51
Можете показать скриншот? Пока не ясно о чем речь.
Это висит постоянно
Вот такой скрин и у меня.
Извините, до сих пор ничего не ясно.
Пока не научитесь правильно задавать вопросы - никогда не дождётесь ответа. Кто, куда заходит? Где и что висело раньше вверху, а теперь его там нету.
Прям "ЧТО, ГДе, КОГда".
Извините, до сих пор ничего не ясно.
Пока не научитесь правильно задавать вопросы - никогда не дождётесь ответа. Кто, куда заходит? Где и что висело раньше вверху, а теперь его там нету.
Прям "ЧТО, ГДе, КОГда".
на первой странице сайта "форум" всегда висел в верхней части страницы, а теперь он внизу, уже месяц или больше
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