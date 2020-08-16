Стандартный шрифт редактора мкл

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вот скажите слепому мне что единица 1 и буква l отличаются - а? заметили этот пиксель отличия? а он есть...

и не надо предлагать сменить шрифт, я к нему прирос и другие шрифты вызывают дискомфорт

можно предложить заменить символ единицы на что-то более понятное или буквы l, мне всё равно, но пусть они отличаются друг от друга

 
Aleksey Semenov:

вот скажите слепому мне что единица 1 и буква l отличаются - а? заметили этот пиксель отличия? а он есть...

и не надо предлагать сменить шрифт, я к нему прирос и другие шрифты вызывают дискомфорт

можно предложить заменить символ единицы на что-то более понятное или буквы l, мне всё равно, но пусть они отличаются друг от друга

Они отличаются цветом. И этого достаточно.


Неее, я только сейчас увидел о какой единичке речь.

 

Чтобы поменять глиф шрифта нужен редактор шрифтов типа fontforge, в принципе это не сильно сложная задача, подправить хинтовку для мелких кеглей, но всё же проще будет поставить другой шрифт из категории моноширинных например отсюда:  https://fonts.google.com/?category=Monospace&preview.size=26&preview.text_type=alphabet

например есть такая модификация курьера где единичка более различима 

https://fonts.google.com/specimen/Courier+Prime?category=Monospace&preview.size=26&preview.text_type=custom&preview.text=1l

 
transcendreamer:

Чтобы поменять глиф шрифта нужен редактор шрифтов типа fontforge, в принципе это не сильно сложная задача, подправить хинтовку для мелких кеглей, но всё же проще будет поставить другой шрифт из категории моноширинных например отсюда:  https://fonts.google.com/?category=Monospace&preview.size=26&preview.text_type=alphabet

например есть такая модификация курьера где единичка более различима 

https://fonts.google.com/specimen/Courier+Prime?category=Monospace&preview.size=26&preview.text_type=custom&preview.text=1l

Отредактировал - но как сделать чтоб коректировка шрифтов Виндуса применялась к новому шрифту (корректировка виндуса это настройка яркости и жирности, контраста)


 

А это как раз хинтовка

можно посмотреть примеры тут как вообще это бывает: https://www.freetype.org/ttfautohint/doc/ttfautohint.html

для упомянутого fontforge здесь:  https://fontforge.org/docs/techref/hinting.html

 

Level1 прям беда в редакторе, приходится менять на Level01 или Level_1

тогда и все Line1 надо менять на Line_1 и т.д., иначе блин не системно все, каша.

 
 
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