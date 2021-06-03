Слетает активация продукта
Слетает - в смысле тратится активация?
Если да, то я поискал в англ части форума, и практически во всех случаях там (которые я нашел) речь идет о следующем:
- об обновлении Windows, при которых может тратится активация (и МК периодически всем добавляет активацию);
- или он установил (пытался установить) продукт на другой компьютер.
Может быть такой экзотический случай, когда продукт куплен с одного юсернейма/профиля, а во вкладке Сообщество товарищ залогинился другим (помню две такие ветки в англ части).
Бывает, что при обновлении необходимо заново логиниться во вкладке Сообщество, но активации только при этом случае не теряются.
Слетает - в смысле тратится активация?
Если да, то я поискал в англ части форума, и практически во всех случаях там (которые я нашел) речь идет о следующем:
- об обновлении Windows, при которых может тратится активация (и МК периодически всем добавляет активацию);
- или он установил (пытался установить) продукт на другой компьютер.
Может быть такой экзотический случай, когда продукт куплен с одного юсернейма/профиля, а во вкладке Сообщество товарищ залогинился другим (помню две такие ветки в англ части).
Бывает, что при обновлении необходимо заново логиниться во вкладке Сообщество, но активации только при этом случае не теряются.
да тратится активация
да тратится активация
Других вариантов просто нет (по крайней мере, никто про что-то другое не сообщал).
Я там описал о том, что там может быть.
Других вариантов просто нет (по крайней мере, никто про что-то другое не сообщал).
Последняя активация потратилась при обновлении Wind 10. При заходе в маркет появляется надпись "Продукт куплен, но пока не загружен" и кнопка "Установить" (см. скриншоты). После установки очередная активация тратится. Как можно вернуть активацию?
В соответствии с Правилами:
Привязка Продукта осуществляется к конкретным устройствам и конкретной копии операционной системы. Таким образом, защита не позволяет запускать Продукт, даже если оборудование изменено на полностью аналогичное или осуществлена переустановка операционной системы того же типа.
11.Факт покупки Продукта регистрируется в учетной записи Покупателя.
12.Факт создания защищенной версии Продукта для конфигурации оборудования Покупателя называется Активацией.
13.Количество бесплатных Активаций Продукта, доступных Покупателю на другом оборудовании после приобретения Продукта, определяется Продавцом. Минимальное количество таких Активаций равно 4.
В соответствии с Правилами:
Привязка Продукта осуществляется к конкретным устройствам и конкретной копии операционной системы. Таким образом, защита не позволяет запускать Продукт, даже если оборудование изменено на полностью аналогичное или осуществлена переустановка операционной системы того же типа.
11.Факт покупки Продукта регистрируется в учетной записи Покупателя.
12.Факт создания защищенной версии Продукта для конфигурации оборудования Покупателя называется Активацией.
13.Количество бесплатных Активаций Продукта, доступных Покупателю на другом оборудовании после приобретения Продукта, определяется Продавцом. Минимальное количество таких Активаций равно 4.
Дело в том, что это один и тот же компьютер. Это НЕ другое оборудование. Что касается ОС Wind 10, то она обновляется производителем автоматически без моего согласия или несогласия. Это именно обновление, а не переустановка. Это, по-моему, все-таки разные вещи
Это уже многократно пояснялось, воспользуйтесь поиском
Это уже многократно пояснялось, воспользуйтесь поиском
Это фрагмент из переписки:
Слетает - в смысле тратится активация?
Если да, то я поискал в англ части форума, и практически во всех случаях там (которые я нашел) речь идет о следующем:
- об обновлении Windows, при которых может тратится активация (и МК периодически всем добавляет активацию);
Дело в том, что это один и тот же компьютер. Это НЕ другое оборудование. Что касается ОС Wind 10, то она обновляется производителем автоматически без моего согласия или несогласия. Это именно обновление, а не переустановка. Это, по-моему, все-таки разные вещи
Многие обновления выглядят как переустановка (об этом уже много раз тут писали).
Вот, например, с аннонса отсюда - https://www.mql5.com/ru/forum/343010
27 мая Microsoft официально выпустила очередное крупное обновление операционной системы — Windows 10 May 2020 Update (version 2004). При его установке будут изменены конфигурации и ключи шифрования, как это происходит при установке новой OC Windows.
- 2020.06.05
- www.mql5.com
аналогично уже несколько активаций слетело
... еще примеров могу накидать.
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