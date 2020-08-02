зигзаг по закрытию.
подскажите Зигзаг по закрытию свечей. Желательно исходники
Как для МТ4 так и для МТ5
Ходят слухи что вот здесь есть немало разных зигзгов:https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=zigzag&module=mql5_module_codebase
Ходят слухи что вот здесь есть немало разных зигзгов:https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=zigzag&module=mql5_module_codebase
Спасибо конечно). логично- здесь я и искал.
Но то что надо здесь не нашел
ZZ_Orlova если только. но он не подходит.
подскажите Зигзаг по закрытию свечей. Желательно исходники
Как для МТ4 так и для МТ5
Что такой "Зигзаг по закрытию"?
Что такой "Зигзаг по закрытию"?
закрытию свечей.
стандартный в МТ по закрытию теней на данный момент.
закрытию свечей.
стандартный в МТ по закрытию теней на данный момент.
Он автор знаменитого ZUP'а, и про зигзаги знает всё (он их еще более 10 лет все программировал/тестировал).
Попросите, чтобы он вас просто направил в нужном направлении для поиска (или может у него такой есть например).
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закрытию свечей.
стандартный в МТ по закрытию теней на данный момент.
а модифицировать "стандартный" - не судьба ?
вместо high брать max(open,close), вместо low min(open,close)
а модифицировать "стандартный" - не судьба ?
вместо high брать max(open,close), вместо low min(open,close)
Это не по закрытию. А по экстремумам опен и клозе.
тут изменить? если да то как
Пониже.
закрытию свечей.
стандартный в МТ по закрытию теней на данный момент.
попробуйте этот зигзаг модифицировать - один индикаторный буфер
вот выкладывал https://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440
скорее всего достаточно просто цены закрытия подставить вместо хай/лоу
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Как для МТ4 так и для МТ5