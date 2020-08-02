зигзаг по закрытию.

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подскажите Зигзаг по закрытию свечей. Желательно исходники

Как для МТ4 так и для МТ5
 
TreidS:
подскажите Зигзаг по закрытию свечей. Желательно исходники

Как для МТ4 так и для МТ5

Ходят слухи что вот здесь есть немало разных зигзгов: 

https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=zigzag&module=mql5_module_codebase
 
transcendreamer:

Ходят слухи что вот здесь есть немало разных зигзгов: 

https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=zigzag&module=mql5_module_codebase

Спасибо конечно). логично- здесь я и искал.
Но то что надо здесь не нашел

ZZ_Orlova если только. но он не подходит.

 
TreidS:
подскажите Зигзаг по закрытию свечей. Желательно исходники

Как для МТ4 так и для МТ5

Что такой "Зигзаг по закрытию"?

 
Vladimir Karputov:

Что такой "Зигзаг по закрытию"?

закрытию свечей.

стандартный в МТ по закрытию теней на данный момент.

 
TreidS:

закрытию свечей.

стандартный в МТ по закрытию теней на данный момент.

Обратитесь к Nen'у в обсуждении этой статьи: https://www.mql5.com/ru/articles/6363  (он автор этой статьи, но многие в англоязычном форексе его знают как Nen).
Он автор знаменитого ZUP'а, и про зигзаги знает всё (он их еще более 10 лет все программировал/тестировал).
Попросите, чтобы он вас просто направил в нужном направлении для поиска (или может у него такой есть например).
ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто: Графический интерфейс. Дополнения и изменения. Вилы Эндрюса в ZUP
ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто: Графический интерфейс. Дополнения и изменения. Вилы Эндрюса в ZUP
  • www.mql5.com
Для настройки ZUP используется 369 параметров. Настраивать ZUP через стандартное окно редактирования параметров тяжело. Даже просто найти необходимый параметр бывает затруднительно. Многие возможности из-за сложности настройки не востребованы.  В 151 версии была предпринята попытка внедрения графического интерфейса в ZUP. Одновременно было...
 
TreidS:

закрытию свечей.

стандартный в МТ по закрытию теней на данный момент.

а модифицировать "стандартный" - не судьба ?

вместо high брать max(open,close), вместо low min(open,close)

 
Maxim Kuznetsov:

а модифицировать "стандартный" - не судьба ?

вместо high брать max(open,close), вместо low min(open,close)

Это не по закрытию. А по экстремумам опен и клозе.

 
тут изменить?  если да то как
 
TreidS:
тут изменить?  если да то как

Пониже.

 
TreidS:

закрытию свечей.

стандартный в МТ по закрытию теней на данный момент.

попробуйте этот зигзаг модифицировать - один индикаторный буфер

вот выкладывал https://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440

скорее всего достаточно просто цены закрытия подставить вместо хай/лоу

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