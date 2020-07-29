Отсутствует кнопка "Создать новый продукт"

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При нажатии в своем Профиле на вкладку "Продавец" (ранее зарегистрирован)  кнопка "Создать новый продукт" отсутствует (читаю статью https://www.mql5.com/ru/articles/385 ) - у меня же отражены только все Сигналы. Скрин прилагаю. Как создать новый продукт? 
Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет
Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет
  • www.mql5.com
Сервис Маркет предлагает уникальные возможности для разработчиков информационно-аналитических систем и торговых роботов - теперь ваши программы попадают прямо в терминалы трейдеров и становятся доступными сразу всем пользователям MetaTrader 5. Это означает, что перед вами огромный рынок потенциальных клиентов, выйти на который вам позволит...
 
Yury Salikaev:
При нажатии в своем Профиле на вкладку "Продавец" (ранее зарегистрирован)  кнопка "Создать новый продукт" отсутствует (читаю статью https://www.mql5.com/ru/articles/385 ) - у меня же отражены только все Сигналы. Скрин прилагаю. Как создать новый продукт? 
Достигнуты границы вместимости Маркета.)

Кстати, правильнее спросить "как опубликовать новый продукт?".
 
Yury Salikaev:
При нажатии в своем Профиле на вкладку "Продавец" (ранее зарегистрирован)  кнопка "Создать новый продукт" отсутствует (читаю статью https://www.mql5.com/ru/articles/385 ) - у меня же отражены только все Сигналы. Скрин прилагаю. Как создать новый продукт? 

Кнопка "Добавить продукт" ( ) находится в Маркете.

Магазин торговых роботов для MetaTrader 5
Магазин торговых роботов для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Официальная витрина приложений для торговли из терминала
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