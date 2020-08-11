работа с большими проектами

Новый комментарий
 

Здравствуйте всем! 

Вот захотелось поделиться.

Навигацию по большому проекту можно облегчить вынеся отсортированные (https://www.online-utility.org/text/sort.jsp ) названия классов в начало советника.

Может быть это многим давно известно и вообще баян )))) , но мне очень помогло, когда количество .mqh файлов перевалило за десятку, а классов за несколько десятков.

Online Sort, Reformat or Clean Your List
Online Sort, Reformat or Clean Your List
  • www.online-utility.org
Sort Online of Your List - Sort, Reformat, Clean, ...
 
А вы используете проекты *.mqproj?
 
Renat Fatkhullin:
А вы используете проекты *.mqproj?

mqproj - хорошая штука и может быть создана из исходника, но разве там есть навигация по классам?

 
Nikolai Karetnikov:

mqproj - хорошая штука и может быть создана из исходника, но разве там есть навигация по классам?

Есть по структуре проекта.


Если у ваc более 1 файла, то настоятельно рекомендую использовать проекты.

Теперь он даже С++ проекты компилирует в EXE/DLL.

 
Renat Fatkhullin:

Есть по структуре проекта.


Если у ваc более 1 файла, то настоятельно рекомендую использовать проекты.

Теперь он даже С++ проекты компилирует в EXE/DLL.

спасибо! Потихоньку использую )

Было бы очень хорошо иметь возможность быстро сжать весь проект в zip

Новый комментарий