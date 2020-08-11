работа с большими проектами
Renat Fatkhullin:
А вы используете проекты *.mqproj?
А вы используете проекты *.mqproj?
mqproj - хорошая штука и может быть создана из исходника, но разве там есть навигация по классам?
Вы упускаете торговые возможности:
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Здравствуйте всем!
Вот захотелось поделиться.
Навигацию по большому проекту можно облегчить вынеся отсортированные (https://www.online-utility.org/text/sort.jsp ) названия классов в начало советника.
Может быть это многим давно известно и вообще баян )))) , но мне очень помогло, когда количество .mqh файлов перевалило за десятку, а классов за несколько десятков.