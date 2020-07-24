[Решено] Создание Фибо-канала без допуровней - как?
Всем здраствуйте!
Делаю фибо-канал вот по этой статье https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object/obj_fibochannel
Канал рисуется с уронями 0.6 / 1 / 1.6 / 2.6
А как бы сделать так, чтобы дополнительных уровней не было? Вот так:
Спасибо!
Но это не статья, а документация. Смотрите такие строки
//--- установим количество уровней ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);они и определяют количество уровней. И затем всем уровням назначаются значения.
Но это не статья, а документация. Смотрите такие строкиони и определяют количество уровней. И затем всем уровням назначаются значения.
Алексей, спасибо за ответ!
Блок кода с этой строкой можно вообще удалить и ничего не изменится, эти уровни так же рисуются
//+------------------------------------------------------------------+ //| Задает количество уровней и их параметры | //+------------------------------------------------------------------+ bool FiboChannelLevelsSet(int levels, // количество линий уровня double &values[], // значения линий уровня color &colors[], // цвет линий уровня ENUM_LINE_STYLE &styles[], // стиль линий уровня int &widths[], // толщина линий уровня const long chart_ID=0, // ID графика const string name="FiboChannel") // имя объекта { //--- проверим размеры массивов if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) || levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths)) { Print(__FUNCTION__,": длина массива не соответствует количеству уровней, ошибка!"); return(false); } //--- установим количество уровней ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels); //--- установим свойства уровней в цикле for(int i=0;i<levels;i++) { //--- значение уровня ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]); //--- цвет уровня ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]); //--- стиль уровня ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]); //--- толщина уровня ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]); //--- описание уровня ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(100*values[i],1)); } //--- успешное выполнение return(true); }
Они рисуются по последнему варианту применения. Или по умолчанию, как вручную рисуешь. А чтобы изменить надо применить что-то аналогичное этой функции. Для меня проще написать свою чем использовать универсальную из документации. Если у вас нет таких тараканов, можете использовать и из документации.
Они рисуются по последнему варианту применения. Или по умолчанию, как вручную рисуешь. А чтобы изменить надо применить что-то аналогичное этой функции.
К сожалению, тоже не то: нарисовал свой канал вручную (синий) после запустил скрипт (красный) :(
К сожалению, тоже не то: нарисовал свой канал вручную (синий) после запустил скрипт (красный) :(
Меняйте уровни - лишнее в печь я создал свои : ***
вот они упразнили уровни : ***
Меняйте уровни - лишнее в печь я создал свои : ***
вот они упразнили уровни : ***
Владимир, скажите, как их удалить? Свои я сам нарисую.
Владимир, скажите, как их удалить? Свои я сам нарисую.
Их не надо удалять. Просто надо назначить их количество и параметры каждого уровня.
Их не надо удалять. Просто надо назначить их количество и параметры каждого уровня.
;)
Понял:
double m_Levels[2] = {-0.333, -0.666}; color m_Colors[2] = {clrMaroon, clrMaroon}; ENUM_LINE_STYLE m_Styles[2] = {STYLE_DOT, STYLE_DOT}; int m_Width[2] = {1, 1}; FiboChannelLevelsSet(2,m_Levels,m_Colors,m_Styles,m_Width,0,"Bottom_Channel");
Совсем без уровней не получается, но можно указать только один (и массивы все с одной ячейкой :) ) и поставить его одинокого на "ноль" фибо-канала.
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Всем здраствуйте!
Делаю фибо-канал вот по этой статье https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object/obj_fibochannel
Канал рисуется с уронями 0.6 / 1 / 1.6 / 2.6
А как бы сделать так, чтобы дополнительных уровней не было? Вот так:
Спасибо!